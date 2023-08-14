土耳其股市4年內累升逾7倍成神話　良好經濟面奠上升基礎｜伍禮賢

今年以來，環球股市普遍有不錯的復甦表現，特別是歐美、日韓，甚至是巴西、墨西哥等南美、中美洲地區，均曾錄得近雙位數字以上升幅。但這些地區之中，不少升幅的背後是在去年累計較為明顯下跌的基礎之上。若然要數近年環球市況之中，連續表現強勢的市場，東歐的土耳其一定是其中一個神話。

過去五年，土耳其股市出現連續飆升，以土耳其伊斯坦堡100指数為例，該指數在2019年至2022年的年度升幅分別為25%、29%、26%、197%，而由今年年初至8月8日的升幅為35%。若由2019年年初至今，4年多時間累計升幅超過7倍。在這升勢背後，是具一系列因素所驅動。

首先，在經濟層面，土耳其未來兩年具平穩的增長預期。根據彭博預測，土耳其的GDP於2023年及2024年均出現2.8%的增長，雖然增速料低於整體新興市場，但幅度比全球以至西歐整體地區佳，較佳的經濟面為股市奠下良好根基。從製造業來看，今年以來，PMI指數一直維持50以上，反映土耳其製造業經濟總體擴張，最艱難時刻或已過。而土耳其消費者信心指數今年以來總體延續強勢，最新7月份仍處於80以上的高位。隨著消費意慾增強，土耳其零售業銷貨額亦出現上升勢態。

另一重要因素是，土耳其總統埃爾多安在5月份成功連任後，扭轉非傳統的貨幣政策方向（在通脹超高的環境繼續減息），委任資深經濟學家埃爾坎（Hafize Gaye Erkan）為央行新任行長，國内貨幣政策有望逐步重回正軌。土耳其央行7月把利率上調250個基點至17.5厘，為連續第二次加息，仍低於市場預期的20厘，緊縮程度遜預期，市場料該國通脹或將持續走高。故當地股市成為散戶主要抗通脹的方式之一，股市為他們財富保值的「避風港」，股市因而出現「易升難跌」的情況。

但另一個值得投資者留意的是，剛才提及土耳其的股市表現，乃以當地本地貨幣計算。而過去幾年，土耳其貨幣里拉（TRY）對美元出現大幅貶值，還是以2019年年初為起點，美元對里拉的匯率為5.29，而現時約為27.02，貶值超過4倍。因此若然投資者以美元換成當地貨幣投資，現在獲利了解再兌換回美元的話，實際回報約只有60%。當然60%這個回報表現，也還是相當不俗的。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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