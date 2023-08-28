大型科企業績對辦　為科指帶來支持｜伍禮賢

近段時間為中報業績集中釋放期，部分重磅藍籌數據表現不俗，從而為大市上周中的反彈帶來支持。若然從不同板塊的表現來看，本輪中報之中，大型科企的業績表現普遍對辦，這對於整個科技板塊的估值而言，將形成較好的基本面支持。

先看「ATM」業績，騰訊控股（0700）總體是符合預期，而阿里巴巴（9988）及美團（3690）更有所超預期。騰訊業績及阿里業績，更多反映是上半年內地經濟回升，對於商業活動、廣告收入、金融支付等各方面均帶來提升影響。雖然騰訊在佔比較大的遊戲業務表現較預期遜色，但筆者認為未來這方面的增長趨勢將不會發生改變。一為內地對遊戲版號等方面的行業監管亦出現放鬆信號，二為近年海外市場迅速發展的勢頭仍得以維持。因此，在遊戲以外業務的恢復，將更有助於未來騰訊業績復甦的全面性。至於美團上半年出現扭虧為盈，從傳統業務來看，本地核心商業仍取得明顯復甦跡象，而新業務的發展亦符合市場預期。雖然集團預期第三季有機會因第二季的高基數效應，出現增速回落，但相信這份業績數據，總體仍對股價影響正面。

再往下數市值次大的幾家科企，例如網易（9999）、京東集團（9618）及理想汽車（2015）。網易的業績相對是讓市場有所失望的，主要反映在收入增長方面較預期為低。但情況跟騰訊的遊戲板塊相似，筆者認為未來的增長趨勢是較大機會得以延續的。另外，網易在第三季推出包括《逆水寒》等新遊戲表現理想，這在上半年的數據中尚未得以反映。而網易上半年在收入增長不明顯之下，利潤仍有較大幅度增長，此亦為效益提升的一個信號。京東上半年的業績數據亦高於預期，反映線上零售改善。惟市場現時對下半年零售消費市場未有信心看得太樂觀，因此似乎這份業績對股價帶來的幫助不大。理想汽車在今年首兩個季度均錄得扭虧為盈，反映今年以來的銷量增長，對提升業績帶來明顯作用。筆者認為，理想汽車在新能源汽車行業之中，還是屬於一隻值得留意的股份。因為今年以來行業的競爭加劇，但理想的銷售成績保持不俗表現。而在劇烈競爭下，不少行業競爭者的利潤率均受到明顯影響，而反觀理想今年上半年的毛利率相對還是穩定在21%左右，而第二季更較首季有所提升。

雖然近段時間港股走勢波動，反映科技股走勢的科技指數本輪亦曾調整至3900點附近。但若然細心投資者可以發現，在港股本輪調整創今年新低之下，科指目前仍較今年低位高超過一成，相信這部分亦是得益以於大型科技的盈利能力改善。筆者相信，往後而言，以社會趨勢發展的角度來看，科技股未來仍具較大的投資價值。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。