恒指盈利預測下降　料年底前高位21000點｜伍禮賢

今年年初，筆者預期2023全年恒指目標為23000點，而港股一月份最高見22700點，料已見全年高位，亦接近筆者預期。至於今年下半年，筆者曾預期在內地經濟增長復甦之下，港股有機會再試年內高位，惟從6月份至今，內地所公佈經濟數據，不少低於預期，在這個情況下，預期年底前，恒指最高目標位或為21000點。

對恒指目標水平的預期下降，其中一個重要原因是第三季以來，內地經濟數據表現較原預期為低。其中，包括最新7月份經濟數據整體低於預期，例如全國固定投資按年增長由上半年的3.8%下降至首7個月的3.4%，社會消費零售品總額增幅由6月份3.1%跌至2.5%，規模以上工業增加值增幅至由4.4%下降至3.7%，失業率升至5.3%等，反映經濟重啟後復甦步伐放慢。現時內地第二季GDP按年增長6.3%，市場普遍預計第三季GDP將按年增長5%左右，延續放緩趨勢。同時，在經濟數據表現不佳之下，人民幣兌美元弱勢，離岸人民幣上周跌破7.3元，續創去年11月低位。

那麼為何是21000點？根據彭博資訊數據，恒指在今年底及明年底的每股盈利（EPS）分別為2,006元及2,196元，這個盈利水平相對兩個月前的2,165元及2,360元分別下調了7.3%及6.9%，以反映內地經濟復甦步伐較預期為慢的情況下，對企業盈利帶來的預期調整，同時反映在恒生指數的層面。

此外，從港股走勢來看，在經歷上周恒指曾一度創下今年以來的低位之後，港股的運行形態亦有所改變。在上月底，投資者對中央政治局會議帶來的正面利好憧憬之下，港股曾突破自今年高位22700點所下跌以來形成的大型下降通道，但隨著目前指數出現翻轉並向下創新低，恒指反而形成向下跌穿自去年10月底低位14597點反彈以來的大型上升軌道，因此在運行趨勢方面，由原走勢從突破下降軌走向箱體移動。

結合年底前的時間維度，恒生指數今年剩餘時間的最高目標空間，將指向21000點。相信未來對市場催化劑，將是中央會否於短期內密集出台重磅刺激政策去提振市場信心。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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