名創優品(9896)受惠新IP合作　股價已作出阻力位突破｜彭偉新

名創優品專注於提供高性價比的生活用品，主要業務模式包括直接經營店面和分銷商渠道。其產品涵蓋家居、文具、美妝等多個類別，並以其創新設計和快速更新的產品線而著稱，集團在2024年第三季度的營業收入同比增長19%，達到約人民幣2.8億元。調整後的淨利潤也同比增長7%。這一增長主要受海外市場強勁需求推動，特別是美國市場。而集團上周公佈，已成為了遊戲大作《黑神話：悟空》的官方合作夥伴，明年將推出聯名商品。《黑神話：悟空》於去年8月上市，成為首款國產3A遊戲，按市場轉載消息，估計在Steam平台銷量已突破2,300萬份，預期該勢頭仍然會延續一段較長的時間，或會成為名創優品未來其中一項為集團帶來強勁銷售的商標。



未計入新的《黑神話：悟空》的IP產品可能帶來的收入，市場預期集團2024年及2025年的營收總額分別為172.5億元人民幣及211.7億元人民幣，按年分別上升24.7%及22.7%，預期在毛利率可以維持在45%以上水平下，預期2024年及2025年的每股盈利會分別為2.18元人民幣及2.73元人民幣，同比增長幅度分別為16.8%及25.2%，而預測市盈率分別為21.2倍及17倍，較歷史市盈率47倍明顯低，因此，估值上亦較為偏低。

名創優品(09896)於去年8月12日至今年1月3日期間的資金流狀況。（圖１）

名創優品過去一年的派息比率為 51.24%，集團上一個財年曾派發0.5382港元的中期股息，市場預期集團今年全年每股派 0.53 港元，相等於 1.5 厘的預測股息率，相信新的IP項目暫時未能為集團帶來很大的盈利增長，不過，隨著集團現有的商標逐步成熟，有助提升集團的整體毛利率及淨利潤率，利好整體估值的改善。名創優品股價於今年5月一度升上最位見51.35港元後見頂，結束了自2月由低位30.18港元開始形成的反彈，股價未能企穩在20天線及50天線後，股價於6月開始進入一波回落，更在持續受制20天線阻力下，股價最低曾跌至9月24日低位見20.00港元，失守了今年2月低位30.18港元外，更跌返2023年初升破的阻力。由於股價出現一底低於一底的同時，同期的9天RSI則出現一底高於一底的RSI底背馳，走勢隨即見底回升，更在1去年12月股價反覆回升後，已重返最高位見49.5港元，非常貼近5月份的頂部阻力。

名創優品於去年8月7日至今年1月3日期間的股價共錄得73.21%的升幅，期間，共錄得37.51 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的25.57 億港元，而散戶則佔當中的11.94 億港元(見圖1)。同期的大戶投資者的坐貨比率最高曾升上29.46%；而最低則跌至-6.62%，而到1月3日當日則見已由低位反彈，並已返回8.21%水平，反映出股價回升期間，有較多的機構投資者願意在市場上主動追入，令到整體的股價上升動力加強，有助拉升股價上之前的高位。

股價若回落至保歷加通道中軸約47.00港元的話，可以先行買入作中、長線持有，短期股價有望會再上試上周高位54.50港元的水平，若果能成功升破54.00港元的阻力的話，中、長線可以上望60港元。至於股價若失守保歷加通道的底部約44.00港元的話，會確認反彈結束而要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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