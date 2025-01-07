福萊特玻璃(6865)短期回調結束　有望逐步彈至14元阻力｜彭偉新

福萊特玻璃專注於生產高品質平板玻璃，廣泛應用於建築、汽車及家電等領域。隨著全球對節能環保要求的提高，平板玻璃的需求在過去10年間逐漸上升，特別是在新能源和綠色建築的推動下，光伏玻璃的需求更出現爆炸性的上升。不過，隨著市場供應壓力持續增加，過去一年光伏芯片的供應過剩下，相關產業出垷供過於求下，產品價格大幅下跌，令到光伏玻璃的需求一度下跌，拖累福萊特玻璃的股價在短期內受壓，尤其是在模組生產者需求較弱的情況下，令到集團的整體盈利面轉弱。不過，由於集團近期的維護工作導致公司幾條生產線停產，這對2024年和2025年的銷售量預測造成提升的空間。儘管短期內面臨挑戰，但在供應逐漸減少和需求恢復的情況下，長期的價格預測仍然看好。



雖然行業在過去一年走弱，不過，集團擁有先進的生產設備及技術，能夠生產多種規格和性能的平板玻璃，滿足市場多樣化需求。另外，隨著綠色建築和可再生能源繼續興起，尤其是中國的光伏元件市場已進入中東地區，在當地政府及私人機構大量投資在儲能項目下，相信對光伏芯片的需求亦會成為推動福萊特玻璃需求回升的利好因素。而隨著全球對節能與環保要求的提高，特別是在綠色建築和可再生能源的推動下，市場需求逐漸上升。報告指出，預期在未來三年內，平板玻璃市場的年增長率將達到5%至7%。

市場對福萊特玻璃的前景仍然屬於正面，而預測的目標價格範圍在12.00港元至17.00港元之間，而目標價的中位數則為16.00港元，而利用14個財務模型計算出的合理值為15.14港元，目標價的中位數及合理價分別較現價有37%及30%的上升空間。市場預期集團在2024年的全年每股盈利為0.48港元，按年大幅下跌64%，主要是受到光伏行業轉弱的拖累，不過，2025年的每股盈利則會大幅上升92%至0.92港元，兩年的預測市盈率分別為22.4倍及11.6倍。

市場對福萊特玻璃的前景仍然屬於正面，而預測的目標價格範圍在12.00港元至17.00港元之間。（資料圖片）

福萊特玻璃於去年8月8日至今年1月6日期間的股價共錄得9.72%的跌幅，，期間，共錄得11.88 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的7.68 億港元，而散戶則佔當中的4.2 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上17.08%；而最低則跌至-9.08%，而到1月6日當日則回升至-3.93%，反映大戶資金流的走勢開始回穩，有助推動股價作進一步的上升。

福萊特玻璃之股價由去年10月升上最高位見17.94港元後，走勢反覆回落，並形成了下跌走勢，近日股價再度跌返保歷加通道底部後，曾拖累9天RSI跌穿30的水平後開始反彈，雖然股價於上周四再試低位10.70港元，不過9天RSI未有再試低位，反而更在連日反彈下，已升返50水平。預期股價可以繼續作出反彈並上試保歷加通道頂部，又甚至試返去年12月2日高位14.34港元。投資者可以在11.50港元買入，上望14.00港元，若股價失守保歷加通道底部10.40港元則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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