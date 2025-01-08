鞍鋼股份(0347)股價或會受惠中特估　及合併重組憧憬｜彭偉新

內地鋼鐵行業雖然在經過近20年的城市化推動下，對於鋼鐵產品的需求已明顯增加，不過，大部份的鋼鐵股份仍然未能錄得較明顯的盈利，其中鞍鋼股份是一家主要從事鋼材的生產與銷售的國企。集團的主要產品包括熱軋薄板系列產品、冷軋薄板系列產品、中厚板及其他鋼鐵產品，產品主要顧客包括汽車企業，以及機械生產企業，而集團的產品主要以銷往中國國內與海外市場為主。集團2023年全年營業額為1135億元人民爞，較之前一年跌13.4%，已連續第二年下跌。而2024年上半年的營業額為554.49億元人民幣，同比仍然下跌7.7%，反映即使過去一年內地經濟開始逐步回穩下，仍然未見有明顯的轉勢，因此，相信內地的國資委有可能計劃會把部份的鋼鐵企業進行進一步的合併及重組，以降低資源重叠所形成的浪費。



相信內地的國資委有可能計劃會把部份的鋼鐵企業進行進一步的合併及重組，以降低資源重叠所形成的浪費。（資料圖片）

雖然鞍鋼股份的營業額在去年上半年已有放緩的情況，不過，EBITDA的虧損仍然未有放緩的情況，半年錄得8.69億元人民幣的虧損，環比繼續錄得17.9%的下跌。令到2024年全年的每股虧損會達到0.29元人民幣，按年增加17.6%，要到2025年才有轉跌為升的機會。市場現時仍然有7份分析師對鞍鋼股份有進行調研覆蓋，而目標價平均值只有1.3港元，低於現時的市價，而利用8個財務計算的話，鞍鐵股份的合理價亦只有1.34港元，下行幅度可以達到8%。即使現時的整體股價仍屬於偏高水平，不過，由於我們相信未來行業的整合下，部份大型的地區鋼鐵龍頭股都會有收購其他區內鋼鐵企業的機會，因此，相信會對鞍鋼股份帶來利好的幫助。

鞍鋼現價計算，其市帳率只有0.4倍，遠低於行業的1.3倍市帳率平均值，以及資源板塊1.6倍的市帳率，因此以估值計算，鞍鋼股份的估值仍然被嚴重低估，只要市場再有關於內地鋼鐵股份進行重組及併購消息的話，相信鞍鋼股份的股價會有機會出現較明顯的反彈空間。鞍鋼股份近日股價由9月中低位1.01港元水平開始反彈後，股價成功升破20天線及50天線的阻力後，股價在炒內地支持股市發展，以及推動經濟發展下，鞍鋼股份的股價曾一度升上最高位見1.62港元後作出回調，而股價在兩輪的回調下，只至整個升浪總升幅的61.8%回調目標後即作出反彈，雖然走勢出現每次反彈均未能升破上一個高位，但亦未有失守61.8%的回調目標支持。近日股價再度跌近該61.8%回調目標，預期股價會見支持並再作出反彈。投資者可以在1.50港元水平買入，預期可以有機會反彈至回調幅度的61.8%目標1.75港元。只要股價未有失守1.37港元可毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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