貿發局：逾9成大灣區企業部署供應鏈轉型　特朗普2.0促港覓新合作

貿發局夥大華銀行（香港）聯合發佈大灣區供應鏈研究報告，調查結果顯示，超過9成受訪於大灣區內製造業的企業，已完成或正進行供應鏈轉型。整體而言，採購是最多企業有意調整的方向，錄得87%的認同，其次則是運輸和生產。



東盟成為大灣區企業的海外首選，當中84%的受訪企業，將維持或者擴大在東盟地區的生產或採購業務。貿發局研究總監范婉兒表示，特朗普上場潛在的貿易與地緣政治風險，或促使企業更積極尋求Trade Diversion（貿易轉移），抵消傳統市場風險。



84%受訪企業將維持或擴大在東盟生產採購

研究通過對600多間大灣區企業調查，於去年第三季完成，調研結果顯示，大灣區企業開拓東盟市場的意願強烈，且集中於生產或採購業務，當中84%的受訪企業，將維持或者擴大在東盟地區的生產或採購業務，較2023年的31%上升超過50個百分點。

另外，有73%受訪企業表示將會維持現有或開展市場銷售業務，不過較2023年的85%，減少了12個百分點。東盟市場深獲青睞，主要受惠於與中國的貿易關係良好，包括「一帶一路」等經濟協定所帶來協同效應。

貿發局續指，在東盟市場，越來越多此前關注較少的市場，吸引到更多興趣。當下新加坡、馬來西亞和印尼為目前及未來業務的熱門地點。此外，菲律賓和柬埔寨等國也逐漸受到關注。

調查結果顯示，超過9成受訪大灣區製造業的企業已完成或正進行供應鏈轉型。（資料圖片）

貿發局：供應鏈重整非只因地緣政治 港可拓新合作

對於特朗普2.0，潛在的關稅貿易爭端，貿發局研究總監范婉兒表示，地緣政治並非供應鏈重整的唯一原因，早在疫情時，供應鏈已經遭受極大衝擊，全球企業都意識到，供應鏈不可過分集中，否則任何一個關節出現問題，將殃及全球，令企業都重視到風險管理的重要性。

她認為，即便特朗普言出法隨，加徵環球貿易夥伴的關稅，短時間確實可能影響整個環球貿易的流動，但會加速Trade Diversion（貿易轉移）。她以2017至2023年情形為例，期內美國從中國內地的進口減少15%，從香港進口減少43%；但對比內地在國際貿易的表現，從2017年左右的12.7%反而升至14.1%，環球整體的貿易份額沒有減少。

就香港而言，對比2017與2024年，香港整體貿易出口上升18%，但來自美國、歐盟的生意減少7%。不過，香港來自墨西哥的生意增長就高達40%，足以見到透過新的貿易夥伴、新的地區合作，可抵消了傳統市場的壓力，特朗普的關稅隱憂，或更促進此種轉型。

香港貿易發展局研究總監范婉兒認為，特朗普上場潛在的貿易與地緣政治風險，或促使企業更積極尋求Trade Diversion（貿易轉移）。（資料圖片）

難找到合適或有能力的當地服務提供者 被視為最大挑戰

調研續指，有72%的受訪企業正積極強化供應鏈韌性，尚未開始的企業也計劃在未來兩年內，推出相關計劃。

而企業也面臨挑戰，難以找到合適或具備相關能力的當地服務提供者，據調查結果顯示，被認為是最大挑戰，有32%的受訪企業表達了此種觀點。另外，企業也關注數據安全問，以及難以找到具備所需專業知識的人才，支持上述觀點的企業比例均為25%。

未來2年大灣區ESG投資額將增25%

此外，98%的受訪企業計劃未來2年增加或維持ESG方面的資金投入，較2023年高4個百分點。且投入預算也明顯增加，平均金額約為46.3萬港元，較2023年的37.1萬港元增加約25%。