內地企業透過香港進入東盟市場意欲增　貿發局下周赴印尼推廣

內地企業「走出去」意向近年有所增加，貿發局研究總監范婉兒表示，2021年有約七八成企業有意在境外投資或走出去，至去年該比例升至近九成，至今年再進一步上升至91%。對於東盟投資的意欲，也由去年的58%，大幅上升至今年的74%。而內地企業有意透過香港作為「走出去」的比例，則由去年62%，上升至今年逾77%。



香港較新加坡作為中資企業「走出去」平台更具優勢

范婉兒表示，環球經濟及貿易環境複雜，企業希望尋覓中國以外地區投資，而新冠疫情期間，企業也都了解需要多元化產業鏈區域佈局，來分散風險。而內地大型企業早年已「走出去」，目前希望「走出去」的相信主要為中型企業，較需要具備國際經驗的平台幫助。

相對同樣為國際金融中心的新加坡，范婉兒表示，香港與內地企業關係一直密切及良好，並為最大人民幣離岸市場，而股市及債市等資本市場，也較為成熟及具備流動性，故在幫助內地企業「走出去」方便具備優勢。

美國前總統特朗普將回朝，市場憂慮其將對中國等國家加徵關稅，對貿易及經濟帶來衝擊。范婉兒表示，美國早年已對中國加徵關稅，相信今次影響有限，預計香港明年出口增幅仍將有4%，略高於往年水平，但若果特朗普擴大加徵關稅的區域範圍至東盟等廣泛地區，則有較大下行風險。

印尼地標・印尼旅遊・印尼經濟・雅加達：圖為2024年2月11日，遊客在印尼雅加達的天橋上，以摩天大樓作背景拍照。（Reuters）

印尼來自香港FDI排行第二

據貿發局在美國大選前調查顯示，有高達六成香港企業認為美國關稅政策對業務沒有影響，僅有1%為嚴重影響，其餘為溫和影響。

目前香港企業在整體東盟對外直接投資（FDI）中排行第四，僅次於美國、新加坡及中國內地。當中東盟最大經濟體印尼，來自香港的FDI排名躍升至第二，僅次於新加坡。范婉兒表示，不排除來自香港FDI中包含中資等在香港落戶的企業，而印尼經濟對於貿易的依賴，較其他東盟為小，較多依賴內部消費市場。

由貿發局舉辦的旗鑑推廣活動「成就機遇，首選香港」（Think Business, Think Hong Kong ）, 明年便選址在印尼雅加達舉行，舉行日期為1月8日，預計將吸納逾1000人參與。