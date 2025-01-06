特朗普2.0｜供應鏈之父料加關稅「雷聲大雨點小」　授應戰策略

特朗普重掌白宮在即，地緣政治雲譎波詭再起，全球供應鏈應向何處去，憂慮似陰雲籠罩。被譽為「現代供應鏈之父」的美國史丹福大學商學院運營、資訊及科技Thoma講座教授李效良就表示，相信今次對華打擊效果有限，「雷聲大，雨點小」，並為重整轉型的全流程拆招。



特朗普上場｜中美關稅戰 港反迎機遇 供應鏈之父籲「四流」佈局

料關稅「雷聲大雨點小」

美國關稅隱憂，伴隨特朗普上任逼近，更顯黑雲壓城城欲摧，特朗普競選時便先有放話，將對華加徵高達60%的關稅；得勝後先明言，入主白宮當日（1月20日）便要對華加徵關稅10%。

李效良寬慰指，儘管無法預料實際行動，但從上一次的經驗總結，美國「孤木難支」，不能僅依賴本國與盟友，故料不會「一面倒」地拒絕中國貿易。他總結稱，「相信對中國商家的打擊不會是天翻地覆、轟轟動動的」，即便加徵60%關稅，料其對應的也會是15%至20%的成本增加。

李效良認為，即便特朗普會加徵60%關稅，其對應到中國商家的，也只會是15%至20%的成本增加。（資料圖片）

籲重整供應鏈採「中國+N」

應對地緣政治的波動，市場對於採用「中國+1」策略的應對呼聲已久，即不止局限於本土，需轉向海外分散投資，近來更有升級版，籲邁向「中國+N」。李效良明言，「中國+N」不是隨意將一個工廠搬到印尼，而是令供應鏈重整，這也是應對外圍挑戰最行之有效的策略。

所謂供應鏈重整，即讓中國在「上游」加強價值技術強的產業，而將「下游」的加工、裝配移送至印度、越南等國家，如此則「兩全其美」。

他解釋稱，一邊廂，轉移是利用別國的豐富人口，令內地逐步轉型向技術優勢；另一邊廂，製造出來的產品，可利用產地的貿易協議減少關稅，例如美國對非洲就有很好的貿易協議，甚至可以免稅，非只中國受益，更會惠及全球。

供應鏈重整，即讓中國在「上游」加強價值技術強的產業，而將「下游」的加工、裝配移送至印度、越南等國家。（資料圖片）

關稅定義有別 懂產品「血脈」方可對症下藥

重整路徑明確，第一筆又應如何落墨？李效良明言，首先要明白應當怎樣整合，既需認識到哪一步將產品送出；另則需了解生產中的難點，例如在中國與越南生產，分別會有何種不同。

他分析指，各國對於關稅徵收的定義不同，既有國家會以最後一步工藝所在地，視作徵收地；也有國家會依產品的組合差別，分門別類徵稅。然而，產品亦似人，出生地或只一個，但血統也許複雜，造就「走盞」空間。

李效良舉例指，以製造杯子為例，「如果你做的是杯，我就收稅；做的是杯蓋，我就不收你稅，要了解點樣去重整」，換言之，若能了解產品的「血脈」，在不同的的生產地，根據政策製造不同的零件，則可最大可能躲避關稅衝擊，即如其所言，「要學產品的DNA，對症下藥。」

李效良強調，供應鏈重整「一定要看遠」，相信當下不能重整的行業，在未來2至3年間會就可見轉機。（資料圖片）

異地建廠成本大 官方推動重整最有效

就行業而言，目前服裝、電子等行業重整難度較低，人工需求大的產業，重整速度就會最快。但電動車、半導體等就未算容易，不過李效良尤其強調「一定要看遠」，例如已有電動車企在越南建廠，相信當下不能重整的行業，在未來2至3年間會就可見轉機。

行業的區別，會導致重整成本大不同，他指出，供應鏈重整最大的成本開支，便來自建造工廠。若當地本就有類似工廠，則很快便可改造加入，例如越南多有製鞋廠，則Nike的供應鏈轉移，便可輕鬆依託於此。但若重建，成本便激增，李效良舉例稱，建造一個半導體工廠的成本，便高達500億美元。

不過，如若當地的政府同步投資，難度亦可減輕，可在當地建造工業園區，提供配套設施等。他引述過往經驗指，舊時條形碼（bar code）的創舉，是依靠沃爾瑪作為行業巨頭推動，但當下少有此種機具影響力的企業，因此最好由雙方政府出馬，通過官方政策推動，將最為行之有效。