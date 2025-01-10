安踏體育(2020)上季業務好轉　或反映集團最壞時間已過｜彭偉新

安踏體育最新公佈的經營數據顯示，去年第四季安踏品牌及FILA品牌的零售金額均錄得高單位數的按年增幅，而所有其他品牌產品的零售金額則按年增長50%至55%。全年計，2024年安踏品牌及FILA品牌零售金額分別錄高單位數及中單位數的按年增幅，所有其他品牌產品增幅介乎40%至45%。數據反映出集團第四季度的表現較全年表現強勁，尤其是安踏品牌及FILA品牌分別反映出兩個集團主要的消費群體均見到較強勁的增長速度，已未有再受到內地經濟下行所拖累，似乎正反映出集團表現較同業強勁。



市場預期安踏的2024年全年收入為696.5億元人民幣，按年上升11.7%，而每股盈利則可以達到4.52元人民幣，至於2025年全年收入則為773.95億元人民幣，按年上升11.1%，至於每股盈利則可以達到4.90元人民幣。以現價計算，兩個財年的預測市盈率分別為16.4倍及15.1倍，與同業的平均估值相若，不過，以市盈增長率計算，則有0.35倍，較行業稍高。至於安踏的5年平均Beta值為0.78，較大市的股價波幅為低外，亦低於同業的平均Beta值0.92。若果以安踏的收入增長(15.9%)、過去5年收入年均複合增長率(20.9%)、5年的普通股淨收入CAGR增長率(20.1%)，均高於同業的數值，因此，正好反映集團的收益增長明顯強於市場預期。

安踏體育於去年8月13日至今年1月9日期間的股價共錄得15.33%的升幅，期間，共錄得80.53 億港元的資金流入。（資料圖片）

安踏體育過去一年的派息比率為 48.45%，而集團2024年的財年已派發 2.33 元的追蹤年股息，相等於 3.10 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股然會派 2.33 元，相等於 3.10 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 1.34 厘為高。安踏體育於2025年1月9日以 78.6 港元收市，全日上升 3.35 港元或 4.45%。集團過去5年的平均Beta值為 0.77，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 107.5 港元，而最低位則曾見 60.2港元，股價於過去52周累計上升 2.87%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 20.94%，以現價 78.6 港元計，安踏體育的股價較 50 天線低 2.54%，另外，現價亦較 200 天線低 2.77%。

安踏體育於去年8月13日至今年1月9日期間的股價共錄得15.33%的升幅，期間，共錄得80.53 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的57.35 億港元，而散戶則佔當中的23.19 億港元。同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上16.77%；而最低則跌至 -11.21%，而到1月9日當日則為 -5.89%，整體狀況稍有改善。投資者可以在78.50港元水平買入，預期股價可以先行作出反彈，並以12月中的反彈阻力位86.80港元水平作目標，至於股價一旦再跌穿底部橫行低位74.25港元則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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