中煤能源(1898)受惠長期合同保障　煤炭需求見底升助增長｜彭偉新

中煤能源為中國大型央企，專注於煤炭的開採、加工及銷售。公司擁有豐富的資源儲量，截至2024年第三季度，保有儲量266.5億噸，其中可採儲量138.7億噸，以可採儲量計算，在上市公司中居於第一位，確保了未來的生產能力。雖然2023年及2024年內地動力煤每噸的平均價分別為714元人民幣及701元人民幣，按年仍然下跌1.8%，不過煤價仍然相對過往為穩定，而2024年煤價預計在每噸800元人民幣以上，高於市場的平均煤價。加上長期合同的保障，佔集團全年銷售額的90%，確保盈利能力不受短期市場波動影響。另外，隨著全球能源需求的回升及政策支持，煤炭需求預計將保持穩定，加上因應中國的能源轉型及可再生能源的發展，集團有機會在煤化工業務及電力業務的佈局發展中，發揮其所長並在業務上作出整合，有機會成為促進中煤能源的長期發展潛力。



中煤能源(01898)於去年8月15日至今年1月8日期間的資金流狀況。（圖１）

而未來幾年，內地對煤炭需求預計將保持穩定，特別是火電和煤化工需求。根據市場研究預測，中國煤炭需求預計在2028年達到峰值，2029-2037年將進入平台期。中煤能源的產量預期在2024-2026年分別有望達到1.42、1.45及1.48億噸，顯示出穩健的增長潛力。市場預計2024-2026年公司歸母淨利潤分別為186.8億、195.4億和204.9億元人民幣，折合每股收益為1.41、1.47及1.55元人民幣，當前股價對應市盈率為9、9及8倍，估值較市場同業的平均值為低，顯示出公司目前的低估值。現時市場上有9位分析師對中煤能源有進行調研的覆蓋，目標價平均值為10.18港元，至於以15個財務模型計算出的合理價值則為11.77港元，兩者分別仍高於現價14%及32%。

中煤能源於去年8月12日至今年1月8日期間的股價共錄得7.23%的升幅，期間，共錄得13.75 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的8.59 億港元，而散戶則佔當中的5.17 億港元(見圖1之數據)。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上21.34%；而最低則跌至 -8.16%，而到1月8日當日則為2.41%，反映大戶投資者的資金流動力已先行回穩，並有明顯改善的情況。中煤能源股價於去年1月23日由低位6.27港元逐步回升，並形成了一浪高於一浪走勢後，股價最高曾升上去年10月8日高位見10.76港元後見頂回落，股價雖然多次在回調至9.00港元水平後均見反彈，而近日股價亦在回調至9.00港元後似乎回穩，加上9天RSI未有失守30水平，有望見到股價作出反彈，加上基本因素下現價估值不太高，加上資金流開始轉強，股價有望短期能回穩及作出反彈。投資者可以在8.90港元水平買入，若果以短期橫行走勢頂部為目標，股價有機會升返10.00港元，至於股價若果一旦失守8.70港元水平收市的話，則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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