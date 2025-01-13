中國鋁業(2600)料可受惠鋁價回升　帶動今年盈利升14%｜彭偉新

中國鋁業為全球最大的鋁生產商之一，主要業務集中在內地，集團擁有強大的市場地位和生產能力，而且更在整個鋁產業鏈中具有優勢，業務包括了礦石開採、電解鋁生產及其後加工業務。雖然近期隨著內地政府加強環保法規及生產限制，令到整體鋁產品的供應面臨挑戰，不過，集團由於身處龍頭位置，而且所投入的環保設施已避免受到產量的限制，因此未有受到限制所影響，反而進一步提升集團的市場份額。此外，堡團正積極推進技術創新和產業升級，以提高生產效率和產品質量，為未來產能增長奠定基礎，預計在2025年將啟動200kt的新增產能，這將進一步增強其市場競爭力。更隨著國內外市場需求的增長，特別是在綠色基礎設施和新能源汽車領域，市場對集團的業務前景看好。



中國鋁業的盈利能力在逐年提升，市場預期集團2024年預測每股盈利為0.65元人民幣，至於2025年更預期可以上升至0.74元人民幣，按年上升接近14%。主要是受惠於鋁錠及鋁土礦價格的上漲，隨著全球對鋁的需求增加，特別是在綠色基礎設施和電動車市場，鋁價有望在未來幾年內上漲。預計2024年和2025年，鋁土礦和鋁的市場價格將持續上升，這將利好中國鋁業的收益，加上隨著供應鏈的恢復和經濟活動的增強，近期的鋁價走勢將為該公司帶來正面的收益影響。其中，鋁土礦每公噸價格於2024年及2025年分別為569美元及413美元，兩年分別按年上升38%及下跌9%，至於鋁錠的價格則分別為1.15美元及1.19美元，兩年分別按年上升3%及9%。集團的毛利率預測在2024年、2025年及2026年分別為14%、15%及12%，毛利率相對穩定，主要是內地未來幾年的電價預期會較為穩定。

中國鋁業(2600)料可受惠鋁價回升，帶動今年盈利升14%。（資料圖片）

中國鋁業上周五以 4.61 港元收市，全日上升 0.06 港元或 1.32%。集團過去5年的平均Beta值為 2.13，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 6.83 港元，而最低位則曾見 3.11港元，股價於過去52周累計上升 21.32%，由年初至今計算，股價表現跑恒生指數，以現價 4.61 港元計，中國鋁業的股價較 50 天線低 2.78%，另外，現價亦較 200 天線低 10.63%，技術走勢未有偏高並有望在短期內轉強，尤其是在過去2個交易日以兩連陽走勢收市，並向上升破20天線阻力。若果以去年10月初高位6.83港元起步的跌浪，並跌至1月8日低位4.25港元計算，以總跌幅的38.2%作為反彈目標，股價有機會反彈至5.25港元水平，投資者可以在4.60港元買入，上望5.25港元，只要股價未有失守之前低位4.25港元，可以暫時毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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