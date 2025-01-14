廣東「金管局」曝光老翻「港交所」　內地中小企上市夢未醒｜刁佬

對於刁佬來講2024年起起伏伏前不見路，後不見燈。原本在年尾的時候希望好好地總結一下繼往開來，但敵不過華爾街的名句Money never sleep，年近歲晚好多銷售員仲努力跑山，作為金融大都會的香港，各界大小高手又點會咁早收爐，年尾要找數、又要出花紅，仲要派利是，正係各大老板莫財之時，條街又見到中港兩地各大高手施展渾身解數撲水。

近兩年經濟不景，香港實體消費處於下滑嘅趨勢，首當其衝當然係奢侈品，而大部份受歡迎嘅奢侈品牌都很容易招惹盜版，當產品熱門價錢矜貴，自然多翻版，君不見勞力士綠水鬼同地通拿周街都係，又有幾多係真貨？刁佬認知之中不少中環OL都幫襯過淘寶買手袋，反正用完一季就拜拜，淘寶正牌兜亂咁用，鬼知邊啲係淘寶貨。

日前刁佬見到廣東省地方金融管理局（真有此局）係上星期五（3/1/2025）出咗張通告，表示發現香港某某智慧財產權交易中心在多個省市宣稱，中小企業可將其商標等智慧財產權資產證券化後在香港「上市」，並收取高額的「上市」費用；同時，通過交易軟體為境內投資者搭建交易平台，向社會公眾推介所謂的「智慧財產權份額」。

見到呢啲新奇又創新嘅業務，刁佬係好奇心驅使之下，發現呢啲智慧財產權交易中心網站真係幾似港交所，又做埋披露網站個樣仲同披露易一模一樣，啲「上市」公司嘅「智慧財產權份額」仲可以通過軟件進行交易，交易嘅時間仲同正式的股票交易所一樣。最厲害嘅係呢一班「上市」嘅智慧產權，佢哋老闆們嘅上市儀式仲有得敲鑼。智慧財產權交易中心係網站中展示公司註冊處BR，就表示自己已經註冊。實際上未經香港和內地金融監管部門批准或許可，以「上市」為噱頭，向公眾集資實為非法行為。

網上搜尋發現最近有間「酒公司」的知識產權上市，敲鐘盛典喺廈門一間五星級酒店舉行，公告天下成功於香港某知識產權交易中心上市交易，仲有交易代碼，上市價1.00元漲停封板至2.05元，漲幅超過一倍，甚有當年創業板的風格。

見到呢啲咁有創意嘅交易所，突然令刁佬諗起幾年前加密貨幣剛興起，有班高手宣稱以代幣經濟集資，啲代幣可應用於場景經濟中，當年所提出嘅加密幣大浪淘沙，能夠淨返落嚟嘅十不存一，當時高手們又派錢、又揸跑車當街俾人鎖車，今時今日最後消失風雨中。

絕大部份知識產權「上市」公司都是國內的中小企，現在香港創業板上市要求相對過往已經提升，如果兩年冇3,000萬利潤，其實都唔使旨意上到市。中小企業有集資需要，可惜借錢困難，想上市賣股集資更加唔容易。正牌交易所唔畀佢地入場玩，各路英雄見到市場需求殷切，於是翻版交易所喺叢林法則之下自然產生，其實都係回應緊中小企集資需求。

大家都知道既然係受歡迎嘅品牌，當然容易受人翻版，有人去翻版，證明品牌仲有啲價值。事實上而家香港股市都係內地客為主，靠香港企業同香港人炒股真係死得啦。香港係國際金融都會，要喺香港上市，當然要達到法定嘅財務要求，可惜國內呢班中小企老細仍然喺夢想之都發緊夢，其實佢哋真係要做大做強先可以出城。

刁佬一直都講，既然香港交易所唔要呢部份市場，係咪應該再多開一個受兩地監管嘅冒險樂園去招呼呢一班大冒險家？反正你唔理佢哋，佢都一班圍埋一齊都係自己玩，實行自己人呃自己人。不如各路官員高抬貴手開個遊樂場比佢哋，將風險因素清楚明白列出，生死各安天命，可能係中港兩地投資市場嘅新希望。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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