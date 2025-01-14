中石油(0857)股價彈成見底走勢　先上試去年10月反彈阻力｜彭偉新

雖然市場一直擔心環球經濟前景會在未來息率方向不確定下或會出現轉弱，市場曾看淡整體油價表現，不過，由於美國對俄羅斯石油加大了制截，令到油價未有因為OPEC+成員國調低未來油價預測，又甚至OPEC+ 對亞洲的供油價格調低，上周WTI油價更進一步大升4%，升上每桶78美元水平。雖然預期油價進一步上升的空間會有限，但油價大跌並失守66美元支持的機會仍然較低，因此，預期今年油價大部份時間仍然會維持在66美元至72美元水平，而預期平均價會維持在70美元水平，對於中資的上游石油股會有非常正數的利好因素，其中，在油價有機會在短期見頂但回調幅度仍然有限下，對中石油的利好影響相信會較明顯。



中國石油主要業務包括石油勘探與生產、煉油、化工及天然氣的開發與銷售，隨著內地對能源需求的提升，集團在天然氣領域的增長尤為顯著，第三季度的天然氣業務表現創下低季的紀錄。集團於2023年的收入為3,011億元人民幣，至於2024年的收入預期將達到5,812億元人民幣，全年增長93%。淨利潤方面，2024年預測為170億元人民幣，較2023年的161億元人民幣增長5.6%。每股盈利則預測為0.93元人民幣，與2023年相若，反映盈利相對穩定。

中國石油股份(00857)於去年8月16日至今年1月13日期間的資金流狀況。（圖1）

集團在過去12個月曾每股派息0.45元人民幣，追踪股息率為7.9%，較同業的平均股息率4.1%高，另外，中石油的股東收益率為10.8%，高於同業7%外，持有中石油的1年回報率達到24.4%，較同業平均值只有2.2%為高。市場現時共有17位分析師仍有對中石油進行調研覆蓋，而所給予的目標價平均值為7.8港元，較現價仍然有25%的上升空間。中國石油於去年8月15日至今年1月13日期間的股價共錄得8%的跌幅，期間，共錄得32.14 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的27.32 億港元，而散戶則佔當中的4.82 億港元。而同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上10.14%，而最低則跌至-2.89%，而到1月13日當日則為9.06%，反映大戶對後市走勢仍然抱有較正面的看法。

中國石油股價於去年7月5日升上高位8.60港元見頂後，便持續回落，更一度跌至去年9月低位見5.34港元後作出反彈，並一度反彈上去年8月底時的反彈阻力位7.20港元後，股價於10月再度跟大市回落，更在11月跌返低位見5.44港元，不過未有失守9月時的低位5.34港元，並在股價回穩後開始逐步作出反彈，成功企穩前底並在9天RSI形成一底高於一底後，股價開始由低位作出反彈，並企穩在10天線之上，逐步回升下已在去年12月及今年1月初時分別升破50天線及100天線阻力，走勢已突破由7月開始形成的跌浪阻力。由於20天線已在去年12月中，已向上突破50天線並形成了黃金交叉，令到前底得到確認，預期股價可以逐步反彈，並以10月初的高位作為反彈阻力。投資者可以在6.20港元水平買入，上望7.20港元，只要股價未有失守20天線，投資者可以繼持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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