華虹半導體(1347)受惠AI及電動車晶片需求　上升空間較大｜彭偉新

華虹半導體是一家專注於半導體製造的內地企業，主要提供8吋和12吋晶圓製造服務，休團主要產品包括IGBT、快閃記憶體、邏輯電路、射頻（RF）及電源管理IC（PMIC）等領域上，由於集團具有廣泛的產品組合，因素整體業務集中性較低，有效分散因單一產品需求出現周期波動所帶來的風險。隨著全球對電動車及人工智慧（AI）技術需求的迅速增長，集團的業務前景愈見明朗，短期內，公司受益於12吋晶圓產能的擴張及高科技應用的增長，這將推動其營收和市場地位的提升，至於在中期內，隨著全球半導體需求穩定上升，華虹半導體的市場份額有望進一步擴大，成為行業內的重要參與者。



在2023年及2024年的財務表現上，集團顯示出穩定的盈利能力，根據集團的財務報表顯示，雖然集團2023年的營業額只有22.86億美元，較2022年全年下跌7.7%，不過2023年公司的毛利率仍然有21.3%%，而經營利潤率則為12%，至於2024年第三季度，營業額為5.26億美元，按年下跌7.4%，較第一及第二季度分別下跌27.1%及24.2%為低。另外2024年第三季度的毛利率有12.2%，較第一及第二季度分別只有6.4%及10.5%高，似乎反映整體經營狀況有改善的跡象。

市場預期華蚊半導膿2024年全年營業額為20億美元，較2023年下跌11%，而2025年則會回復增長24%，升至24.8億美元水平。而且更預期2024年及2025年的每股盈利分別為0.065美元及0.12美元，按年分別下跌65.6%及上升83.7%，令到集團在2024年及2025年的預測市盈率分別為46.4倍及25.3倍。按2023年當年的派息比率只有11%計算，2024年及2025年的預測派息分別只有0.007美元及0.013美元，股息率並不算吸引。

華虹半導體上個交易日以 22.35 港元收市，全日上升 0.80 港元或 3.71%。集團過去5年的平均Beta值為 1.28，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 32.75 港元，而最低位則曾見 13.8港元，股價於過去52周累計上升 14.87%，由年初至今計算，股價表現稍為跑贏恒生指數，以現價 22.35 港元計，華虹半導體的股價較 50 天線高出 4.19%，另外，現價亦較 200 天線高出 11.43%，技術走勢未算過份偏離其合理水平，因此，預期股價仍然有望作進一步的反彈。

華虹半導體(01347)於去年8月19日至今年1月14日期間的資金流狀況。（圖１）

投資者可以等股價在22港元水平買入，預期股價仍然有望作進一步的反彈，尤其是股價在去年11月及今年1月兩次跌返20港元以下時，同期的9天RSI亦未失守30水平外，近日股價再由低位反彈時，整體資金已開始重新流入，由去年8月16日至今年1月14日期間的股價共錄得14.55%的升幅，期間，共錄得26.04 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的20.67 億港元，而散戶則佔當中的5.35 億港元。至於同期的大戶投資者的坐貨比率最高曾升上12.1%；而最低則跌至-5.88%，而到1月14日當日則為5.62%投資者可以在22港元水平買入，上望去年10月及11月兩次升抵的阻力位25.5港元，只要股價未有失守低位20.00港元的心理關口，可以繼續持有而毋須止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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