長實趙國雄﹕勾地及賣地可雙軌並行　籲港經濟發展多個新領域

長實（1113）執行董事趙國雄出席電台節目時表示，過往香港公共財政依賴賣地收入，可是地產是經濟敏感的行業，當經濟基礎不好，地產業難發展得好，因此要找求新發展領域。



他以其家鄉江蘇常州為例，指過去當地曾依賴地產業，後來供應過多而出現不少爛尾及鬼城項目。隨著當地轉型發展新能源汽車及高科技產業，於數年前當地經濟規模已達萬億元人民幣。他認為香港有人才﹑能力及資金推動轉型，未來經濟發展可以有多個新領域，較單依賴地產佳。

指港擁資金人才推動轉型

隨著政府近年嚴厲打擊公屋富戶，趙國雄認為相關家庭會流入私人市場，或租樓或置業，相信中小型單位會較為受惠。

長實執行董事趙國雄。（資料圖片）

息口高息市民欠入市買樓誘因

對於政府無意重推勾地制度，趙國雄指出賣地主導權一向在政府上，即使有勾地制度，發展商提出底價後仍要政府接受才將土地勾出。他又指出發展商的市場觸覺有時較政府佳，若勾地及賣地雙軌並行。發展商看到土地潛力，便主動向政府提出令賣地制求更靈活。惟政府本身對城市發展有考慮及政策方向，發展只是提出建議。

談及樓市時，趙國雄指出目前供樓利息仍高企，並無誘因推動市民轉租為買，預料今年發展商希望先套現，再籌備未來發展。他相信樓價已見底，可是供應多料樓價窄幅上落。他又指出市場上多選擇，認為是自住買家入市適當時機。