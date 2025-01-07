賣地計劃｜普縉：土地市場未有復甦跡象　CBRE料政府財政面臨挑戰

政府公布第四季賣地計劃，當中僅推出東涌新市鎮106B區一幅臨海住宅地。普縉總監（估值及諮詢）李雋傑指，過去一年飽受地緣政治及高息環境帶來的資金及經濟影響，樓市回調屬於可預期之內，而現時市況不景氣，他料政府土地市場於2025年仍未有明顯復甦跡象。



不過，是次當局優化招標條款，包括未有加入任何興建政府設施的要求，相信可減省土地發展成本，加上地段位於海濱位置，令發展商可以優質臨海樓盤推售，增加土地吸引力。

另一方面，港鐵東涌東站發展進入加速期，附近基建將會相繼落成。是次地皮有機會可以配合到東涌東站落成啟用，令交通便利成為地皮另一賣點，並產生協同效應。李雋傑預計，每呎樓面地價約1,500元至2,000元。

至於政府同日公布的「新資本投資者入境計劃」優化措施，李雋傑相信，新規定將加速吸引外資流入，推動本地經濟樓市發展。

普縉總監（估值及諮詢）李雋傑。

世邦魏理仕：政府財務狀況面臨更多挑戰

至於世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事兼主管鄭亥延表示，港鐵於2024年12月成功賣地，政府謹慎地將一幅東涌住宅地納入2025年1至3月的賣地時間表。隨著第 112 區（該地段附近）的東涌東港鐵站預計於 2029 年啟用，該地大約在同一時間可供居民入住。

由於定價水平低於預期，該地未能於 2023 年 11 月成功賣出。鑑於目前的市場氣氛，投標價格不大可能大幅高於2023年。儘管定價較低，但預計東涌擴展後將發展成為規模較大的新市鎮，預計人口達147,200人，應會吸引不少競標者入標。

然而，由於政府預計2025年1至3月僅將一住宅用地納入賣地計劃，政府的財務狀況將面臨更多的挑戰。