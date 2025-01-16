中國鐵塔(0788)受惠5G及6G資本投資需求　及物聯網需求增｜彭偉新

中國鐵塔主要從事電信塔及基礎設施的建設、租賃和維護，主要服務的客戶為內地三大電信運營商，隨著5G和未來6G技術的推廣，對基站的需求將持續增加。按市場的預測，中國鐵塔會隨著內地各個行業的數字化轉型和物聯網的普及，鐵塔行業的整體需求仍會在未來幾年穩定增長。而且更在集團與既是客戶亦是股東的三大電信商支持下，集團在內地鐵塔業務的市佔率已超過90%，令到集團的整體收入及利潤非常穩定。集團在2024年預計總收入將達到97.15億人民幣，較2023年增長約3.8%。淨利潤預計從2023年的9.75億人民幣增至10.77億人民幣，顯示出穩定的盈利能力。每股收益（EPS）預計在2024年和2025年保持在0.06至0.07人民幣之間。



中國鐵塔上個交易日以 1.10 港元收市，全日微升0.01港元，升幅接近1%。集團過去5年的平均Beta值為 0.22，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 1.18 港元，而最低位則曾見 0.72港元，股價於過去52周累計上升 43.42%，股價表現跑贏恒生指數，以現價 1.10 港元計，中國鐵塔的股價較 50 天線高出 1.96%，另外，現價亦較 200 天線高出 8.57%，技術上未有過份偏高的情況，因此，中國鐵塔的股價走勢仍然會有進一步向好的機會。

中國鐵塔於去年8月19日至今年1月15日期間的股價共錄得10.2%的升幅，期間，共錄得11.58 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的7.85 億港元，而散戶則佔當中的3.75 億港元(見圖1)。同期，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上24.71%；而最低則跌至-18.56%，而到1月15日當日則為-2%，暫時動力仍然較低，不過，由於在估值上仍然屬於較低水平，所以現價出現進一步的下跌風險仍然有限，有助股價可以逐步上試之前高位。

中國鐵塔(00788)於去年8月20日至今年1月15日期間的資金流狀況。（圖１）

中國鐵塔股價自去年1月跌至低位0.72港元水平見底後，便逐步反彈，形成了一浪於一浪走勢，股價於去人10月曾升上最高位見1.18港元後走勢轉為反覆，而股價曾一度跌返去年11月時保歷加通道底部1.0港元後，走勢再次回穩而且更由低位反彈上1.16港元，股價近日已開始回調，令到保歷加通道的垂直高度逐步收窄，限制了股價上升空間。不過，由於走勢上仍然處於上升方向，只要股價能企穩在上升走勢的支持之上，仍然可以繼續向目標價反彈。只要股價在短期內能企穩在1.05港元的回調支持位之上，相信仍然可以繼續上試去年11月高位1.18港元，投資者可以在股價圖調至11.00港元以下買入，企穩在1.05港元以可上望1.18港元。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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