高才通大學名單增至199間　中國科學院大學上榜　英國一院校除名

港府今日(27日)公布「高端人才通行證計劃」(高才通計劃)經年度更新的合資格大學綜合名單將於明年1月1日生效。更新的名單涵蓋199間合資格大學或院校,當中新增了5間大學,另剔除4間院校。新增院校包括北京的中國科學院大學,沙特阿拉伯、智利、瑞士及美國各有一間大學上榜,而被剔除院校包括英國倫敦衞生與熱帶醫學院(London School of Hygiene & Tropical Medicine,縮寫:LSHTM)。



勞工及福利局指,今次綜合名單更新反映四個世界大學排行榜(即泰晤士高等教育世界大學排名、Quacquarelli Symonds(QS)世界大學排名、美國新聞與世界報道全球最佳大學排名及上海交通大學世界大學學術排名)過去五年所列的百強大學/院校;以及過去五年在QS世界大學排名「酒店及休閒管理」範疇位列前五名專門提供酒店課程的大學/院校於二○二四年的變動。

另外自今年11月1日起,綜合名單亦包括過去五年在QS世界大學排名「藝術與設計」範疇位列前五名的專科學院,以及過去五年於《上海交通大學中國大學排名》位列首20名的內地大學。

更新的綜合名單將涵蓋199間合資格大學或院校,包括中國科學院大學。(中國科學院大學網頁)

根據當局文件,新增5間大學包括中國科學院大學、智利天主教大學(Pontificia Universidad Católica de Chile)、沙特國王大學(King Saud University)、瑞士凱撒里茲大學(Cesar Ritz Colleges Switzerland)及馬薩諸塞大學(University of Massachusetts)。

4間大學畢業生明年元旦起不再符合計劃B類及C類的申請資格

而巴黎第十一大學(University of Paris-Sud (Paris 11))、師範大學校(Ecole Normale Superieure - Paris)、奈梅亨大學(Radboud University)及英國倫敦衞生與熱帶醫學院(London School of Hygiene and Tropical Medicine)已從名單中刪除。當局指,畢業於該四間大學/院校學士課程的人士在明年元旦起不再符合計劃B類及C類的申請資格。

「高端人才通行證計劃」經年度更新的合資格大學綜合名單(2025年1月1日生效)



該局指,高才通計劃旨在吸引下列三類人士:

A類:在緊接申請前一年,全年收入達港幣250萬元或以上的人士;



B類:獲綜合名單中的大學/院校(合資格大學/院校)頒授全日制學士課程學位、並在緊接申請前五年內累積至少三年工作經驗的人士;或



C類:在緊接申請前五年內,獲合資格大學/院校頒授全日制學士課程學位,但工作經驗少於三年的人士。