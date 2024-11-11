李慧琼倡「高才通」增添國際元素　主動邀請東歐、東南亞人才來港

三中全會《決定》提出支持港澳建立國際高端人才集聚高地。全國人大常委、民建聯立法會議員李慧琼今日（11日）透露上周開人大常委會會議時，曾討論中國一流大學和優勢學科建設面臨挑戰，如何融入創新體制，支撐經濟社會高質量發展。至於香港可扮演的角色，她認為「高才通」應增添國際元素，如吸納東歐、東南亞的人才來港，協助香港和國家發展。



11月11日，全國人大常委、民建聯立法會議員李慧琼出席灼見名家周年論壇。（周令知攝）

一流大學及優勢學科 不是為發展而發展

李慧琼出今日（11日）出席灼見名家周年論壇，在「如何打造國際高端人才集聚地」主題對談環節上表示，人大常委會會議審議了國務院提交的有關建設中國特色、世界一流大學和優勢學科工作情況的報告，她認為發展一流大學及優勢學科，「不是為發展而發展，而是要聚焦服務國家」。她指香港可以在這方面協助國家發展，例如大學建設和人才吸引方面，特區政府可以有所規劃。

11月11日，全國人大常委、民建聯立法會議員李慧琼出席灼見名家周年論壇。（周令知攝）

倡主動吸納東歐、東南亞等人才

李慧琼亦透露，今次常委會設問答環節，教育部部長、科技部部長以及發改委均有參加，「正正顯示教育強國建設要配合科技強國、人才強國建設」。

她續指，香港有優勢助力國家發展，港府在吸納高端國際人才上，應為「高才通」計劃增加國際元素，主動積極邀請「領軍人物」及科學家來港。她稱，香港是自由開放的城市，有國際優勢，東南亞、東歐亦可以是人才重點來源地區，表明「一定要開拓新市場」。

11月11日，全國人大常委、民建聯立法會議員李慧琼出席灼見名家周年論壇。（周令知攝）

除了人才問題，香港亦要加快發展旅遊。港澳辦主任夏寶龍早前指，香港要想方設法根據實際發展「康養旅遊」、度假旅遊、文化旅遊、郵輪旅遊等。李慧琼認為離島旅遊有必要發掘，建議引入商界力量開發，不過亦需配合政府政策。