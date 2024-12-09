高才通造假｜孫玉菡回應01偵查報道：入境處嚴格把關 無制度漏洞
撰文：林遠航
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《香港01》今日（9日）報道揭發，內地有黑中介為客人造假工作紀錄、稅單，申請本港「高端人才通行證計劃」（高才通）簽證。勞工及福利局局長孫玉菡今日回應有關報道，指高才通制度設計「係無問題嘅」，入境處就每宗申請有嚴格把關，「唔存在所謂制度漏洞」。
勞工及福利局局長孫玉菡今日出席活動見傳媒，被問到高才通是否有制度漏洞時，回應指高才通制度設計「無問題」、「清晰嚴謹」，申請者需畢業於世界百強大學，或需有至少250萬元港幣年收入；入境處會就每宗申請有嚴格把關，「唔存在所謂制度漏洞」。
孫玉菡又指，高才通及優才計劃的申請方法十分清晰，「申請人喺線上自己做就可以㗎啦」，不需經中介辦理，呼籲有意申請高才通的人士「唔好輕易盲信中介講嘅嘢」，因為虛報資料屬刑事罪行，一旦被發現，可能會「人財兩失」，既花費掉金錢，又要負上法律責任。
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