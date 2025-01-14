蛇年換新鈔｜滙豐等今起推新鈔兌換服務　中銀網約量年增近五成

滙豐等三大發鈔行今起推新鈔兌換服務，當中中銀香港分行由今天至1月28日（年廿九）期間，為市民提供兌換新鈔及「迎新鈔」服務。不少市民今早提早到分行兌換鈔票，準備向親友派發紅包，分行整體運作順暢，秩序良好。



中銀香港個人金融及財富管理部副總經理（分行管理）莊依麗表示，今年中銀香港網上預約名額較去年增加逾兩成，網上預約「迎新鈔」數量亦較去年增長近五成。由於市民反應熱烈，網上預約名額已全滿。該行於今日至16日一連三天提前1小時，即於早上8時起營業，並設有新鈔專窗及派籌登記安排，以及特別安排人手，專門提供換鈔服務。

羅倩兒表示，新鈔換領首日運作暢順，考慮到去年市民對預訂服務的反應踴躍，今年將整體預訂名額增加兩成半，當中新鈔套裝於半日內已爆滿。（受訪者提供）

BoC Pay及SC Pay提供e-利是服務

隨著電子利是愈趨普及，今年該行BoC Pay將繼續提供「Phone 利是」服務，更特別聯乘海洋公園推出一系列人見人愛的熊貓主題電子利是封，客戶每次可同時發出10封電子利是，以更便捷環保的方式向親友致送新年祝福。

渣打香港全線分行從今日起一連三天，提早於上午8時開始提供兌換新鈔服務，上午8時至9時期間，全部分行櫃位將用作兌換新鈔，以加快兌換流程，縮短輪候時間。部份分行亦設有長者專屬櫃位及關愛座，方便有需要人士。該行提供兌換新鈔及「迎新鈔」服務至1月28日（年廿九），分行每天均有新鈔讓市民兌換。

渣打香港高端客群及零售銀行網絡主管羅倩兒表示，新鈔換領首日運作暢順，秩序良好。考慮到去年市民對預訂服務的反應踴躍，今年將整體預訂名額增加兩成半，以配合市民的需要，當中新鈔套裝於半日內已爆滿。為鼓勵市民支持環保，本行今年網上預訂「迎新鈔」套裝名額及分行預備的「迎新鈔」數量合共增加超過兩成，渣打的SC Pay（轉數快）亦可讓客戶向親友派e-利是。

滙豐今年迎來成立160週年，滙豐客戶除了可透過 PayMe 及香港滙豐流動理財應用程式派電子利是外，亦特別推出限量版利是封。（受訪者提供）

滙豐推限量版利是封

滙豐香港區財富管理與個人銀行業務市場策劃主管岑卓耀指，派發利是乃農曆新年的珍貴傳統，意義非凡。滙豐今年迎來成立160週年，滙豐客戶除了可透過 PayMe 及香港滙豐流動理財應用程式派電子利是外，亦特別推出限量版利是封，藉此與客戶賀年之餘，亦為滙豐百六載品牌成就誌慶。

滙豐首次為周年誌慶推出賀歲利是套裝。利是封一套五款，封面的滙豐銅獅用色喜慶絢麗，綴以繁花錦繡，糅合時尚感與傳統元素，寓意新一年繼往開來，萬象更新。利是封封底用上滙豐於中環皇后大道中一號的歷代總行大廈剪影，展現滙豐一直與香港同步發展百六載的品牌故事。