黃坤明讚DeepSeek撼動美國AI巨頭　廣東省將聚焦發展AI及機器人

2月5日，廣東省召開高質量發展大會，省委書記黃坤明在會上強調，要在人工智能（AI）和機器人兩大領域集中發力，構築高技術的產業新支柱，並邀請百萬高校畢業生來廣東創業就業。



黃坤明在講話中提到，華為以領先的數字技術賦能千行百業，深度求索（DeepSeek）以不怕虎的勇氣銳氣撼動美國人工智能巨頭、產生連鎖效應，宇樹科技的機器人登上央視春晚舞台，中國已經顯示出引領時代浪潮的全新氣象，廣東更應該在百舸爭流中奮力爭先。

宇樹科技人形機器人亮相中視春晚表演節目《秧Bot》。

杭州宇樹科技機器人。（視覺中國）

黃坤明表示，關鍵核心技術關乎命脈，沒有捷徑可走惟有向上突圍，廣東省要建好用好國家實驗室、重大科技基礎設施，深入實施「廣東強芯」、核心軟件攻關等重大專項，讓「超級平台」產出「超級成果」，在戰略必爭領域並跑領跑。

關東從「三來一補」起步，從相對落後的農業省發展到牽動全球的世界工廠，再到引領全球的智造基地和新興產業重要策源地，要把握大勢、抓住機遇。

同時，他宣布，2025年廣東省將實施「百萬英才匯南粵行動計劃」，拿出具有競爭力的薪酬和崗位，吸納100萬高校畢業生來廣東就業創業，「熱忱歡迎廣大優秀學子、有志青年前來廣東實現人生夢、見證中國夢。」

值得關注的是，登上央視春晚的機器人來自杭州宇樹科技；即便是創始人梁文峰出身廣東湛江，DeepSeek也是在杭州橫空出世。更有文章認為，廣東省和深圳市面對AI革命新浪潮，顯得力不從心。

面對杭州在科技產業的突飛猛進，作為中國科技前沿的廣東、深圳當然需要緊迫起來。黃坤明這次的講話，無疑在為廣東省在AI、機器人、芯片等高科技領域的發展「敲警鐘」。

今年1月省長王偉中在政府工作報告中也提到，2024年廣東省在科技方面的成果表示，廣東省量子糾錯新方案、天氣預報人工智能大模型等入選年度中國科學十大進展。在2025年將實施「人工智能+」行動，推動通用大模型和行業垂直大模型的深化應用。