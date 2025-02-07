美元指數上漲 兌日圓跌至151創新8周新低 油價金價下跌
撰文：蕭通
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日本央行（BOJ）政策委員周四（2月6日）表態支持繼續升息後，日圓兌美元升至近8周高點，曾升至151.33日圓兌1美元，漲幅約0.8%，創去年12月以來最強，每百日圓最新兌5.14港元。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，同日在匯市尾市報107.69， 升幅0.1%。
國際油價下跌。紐約原油期貨每桶收報70.61美元，跌0.42美元或0.59%。倫敦布蘭特期油收報74.29美元，跌0.32美元或0.43%
金價回落。現貨黃金每盎司最新報2,856.71美元，跌0.39%。
此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格價格最新報96,237.62美元、24小時內跌逾1%。
日本央行在1月的金融政策決策會議上、睽違半年來再度加息，將日本政策利率調升至0.5%。政策委員田村直樹周四表示，有必要在2025年度後半，最低加息至1%。
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