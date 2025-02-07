機構稱DeepSeek一周內用戶量 已超越Google旗下Gemini
撰文：格隆匯
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據研究公司 SimilarWeb估計，在短短一周內，DeepSeek網站的用戶數量就超過了Google（谷歌）旗下 Gemini 聊天AI（後者已經存在了近兩年）。
1月31日，DeepSeek.com在美國的日訪問量為240萬次，比Gemini網站（150萬次）高出 60%。OpenAI 的ChatGPT仍然是其八倍，當天的日訪問量為1,930萬次。（DeepSeek 在1月28日的訪問量達到490萬次的峰值。）
DeepSeek於上月底訪問量拋離Gemini
DeepSeek和Gemini之間的差距在美國以外更大。SimilarWeb的數據顯示，1月31日，這個中國聊天AI在全球（基本不包括中國）的訪問量為2,920萬次，是Gemini的三倍多。
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