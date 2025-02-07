滙豐環球稱DeepSeek為中國創新好例好　助推動中國股市估值重估

內地初創科技公司DeepSeek推出低成本﹑卻高效的人工智能（AI）產品，引起市場關注。滙豐環球發表中國股市策略報告，指DeepSeek為內地創新的好例子，並預料可以帶動內地股市重估。



該行指出DeepSeek為內地市場重估的催化劑，其發展已吸引全球目光，再次確認內地持續創新能力。不過滬深300指數的市盈率與中國創新指數之間相關程度較低，反映出內地股市仍未將中國創新能力反映。不過該行相信這種情況會改變，認為隨著投資者日益意識到這項創新，內地與新興市場之間的估值差距將會收窄，以及外資流入將會增加。

中國人工智慧公司「深度求索」（DeepSeek）在今年春節震驚全球。（Reuters）

將促使關注AI軟件及應用

該行認為DeepSeek的發展會催化專注於人工智能基礎設施及硬件的公司，轉向人工智能軟件及應用，有關情況轉變已在美國市場發生。據滙豐前海證券及Wind數據，與半導體相關的標普指數，截至2月4日已較1月26日下跌10%。可是同期與電訊相關的標普指數則升5%。

報告認為，DeepSeek的發展可轉化為下游人工智能更低廉的成本，並可惠及：1) 新興人工智能應用，如智能可穿戴設備、自主機械人和需要本地化處理能力的物聯網設備；2) 傳統智能手機的OEM（原始設備製造商）可利用優化的人工智能模型來增強其功能，如計算攝影、即時翻譯和「自適應電源管理」，而不會大幅增加物料清單（BOM）成本。

中美關係・中美貿易・中美貿易戰・貨櫃碼頭・深圳：2010年11月28日，中國深圳港碼頭，一面中國國旗在風中飄揚。(Getty)

美加徵10%關稅屬市場預期

報告同時討論中國面對美國加徵關稅。滙豐環球研究認為，美國最近對中國商品加徵10%關稅完全在市場預期之內，中國市場表現似乎對美國這些舉動不再敏感，反映中國市場至今相對不受加關稅影響。從基本面看，滙豐環球研究分析顯示，每增加10個百分點的關稅，滬深300的淨利潤只會減少約0.5%。同時，擁有廣泛海外業務的中國企業定位較佳，因為他們已在海外建廠、收購海外品牌、出售技術授權，並可將較高的成本轉嫁給下游客戶。