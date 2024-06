資深投資者David Webb近期每次作出股權披露時,均會在補充資料留言。日前增持生產旅遊及個人護理用品的明輝國際(3828)時亦不例外。不過其在提交增持明輝的權益披露補充資料欄目內寫上的留言,卻與早前增持碧瑤(1397)時於補充資料欄目內容一樣。



David Webb今日(18日)提交修訂本時,留言嘲諷自己﹕「Note to self: never recycle a filing! Ming Fai makes the products, Baguio does the recycling.(自我提醒:切勿重用表格!明輝生產產品,碧瑤負責回收)」。