資深投資者David Webb再次出手,今次是增持明輝國際(3828)。



他於6月11日以均價0.7030元增持明輝43.1萬股,涉資30.29萬元,持股量由15.99%升至16.05%。

David Webb又於補充資料中表示,「This is not just a rubbish business.(這不僅僅是一個垃圾生意)」。