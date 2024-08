David Webb斥6000蚊增持呢隻實業股　留言︰我仍有獅子山精神

獨立股評人David Webb增持實業股獅子山集團(1127),其主要提供印刷服務業務,現時業務遍及澳洲、中國、馬來西亞、新加坡、及美國和英國等地。

港交所披露易資料顯示,獨立股評人David Webb上周五(9日)在市場上增持獅子山集團,但僅涉一手4,000股,平均購入價為1.47元,金額近6,000元。不過,股數已足以令於David Webb原本持有9.99%股份升至「齊頭」10%,現持股總數約7,700萬股。

另外,更有意味的是,David Webb繼續在「補充資料」一欄留言,今次金句為「I still have the Lion Rock Spirit」,意謂「我仍有獅子山精神」。

事實上,獅子山集團在其官網稱,「獅子山」位於九龍半島,是一座讓香港人懷有特殊意義的山峰,象徵香港引以為傲的「做得到精神」,並指這種精神使香港成為一個繁榮的大都市樞紐,而集團取其箇中意義,致力拓展國際市場。

獅子山集團現報1.56元,無升跌,惟該股近日創52周新高,今年累漲近三成,現市值12億元。David Webb持股值1.2億,屬第二大股東。

值得一提,David Webb近日增持個股,不時有「彩蛋」,例如增持佐丹奴﹙0709﹚至5%時稱「Came back for another T-shirt」,而增持碧瑤綠色﹙1397﹚則稱「唔只係垃圾生意」。