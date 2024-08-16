David Webb斥6000蚊增持呢隻實業股　留言︰我仍有獅子山精神

獨立股評人David Webb增持實業股獅子山集團（1127），其主要提供印刷服務業務，現時業務遍及澳洲、中國、馬來西亞、新加坡、及美國和英國等地。

港交所披露易資料顯示，獨立股評人David Webb上周五（9日）在市場上增持獅子山集團，但僅涉一手4,000股，平均購入價為1.47元，金額近6,000元。不過，股數已足以令於David Webb原本持有9.99%股份升至「齊頭」10%，現持股總數約7,700萬股。

另外，更有意味的是，David Webb繼續在「補充資料」一欄留言，今次金句為「I still have the Lion Rock Spirit」，意謂「我仍有獅子山精神」。

事實上，獅子山集團在其官網稱，「獅子山」位於九龍半島，是一座讓香港人懷有特殊意義的山峰，象徵香港引以為傲的「做得到精神」，並指這種精神使香港成為一個繁榮的大都市樞紐，而集團取其箇中意義，致力拓展國際市場。

獅子山集團現報1.56元，無升跌，惟該股近日創52周新高，今年累漲近三成，現市值12億元。David Webb持股值1.2億，屬第二大股東。

值得一提，David Webb近日增持個股，不時有「彩蛋」，例如增持佐丹奴﹙0709﹚至5%時稱「Came back for another T-shirt」，而增持碧瑤綠色﹙1397﹚則稱「唔只係垃圾生意」。