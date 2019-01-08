財爺言論惹市民放寬按揭成數憧憬　特首明言不會減辣

財政司司長陳茂波早前在網誌上提及，研究為有能力供款但首期不足的上車客尋求解決方案，讓市民憧憬政府或會考慮放寬銀行為客戶提供的按揭成數。不過今日特首林鄭月娥出席行政會議前卻明言，暫時未有計劃放寬按揭，但會極度審慎地考慮相關計劃，強調政府不會撤「辣招」或「減辣」。

林鄭重申不會撤「辣招」或「減辣」

林鄭指出，如放寬更多按揭比例，市民供樓負擔也會更大。又表示香港樓市非常敏感，若釋出放寬按揭信息，或會令市民覺得政府擔心樓市出現調整，信息並不理想。按去年全年計算，樓價依然上升，在此情況下政府一定不會撤「辣招」或「減辣」。

財爺稱為放寬按揭成數放風

日前陳茂波在網誌上表示，過去由於按揭比例較緊，導致一些市民即使有能力供款，卻出現因首期不足而未能置業安居的情況。在不致令樓市「火上加油」、不影響銀行體系風險的前提下，研究為有能力供款但首期不足的上車客，尋求解決方案，並非不可考慮。

但他強調要考慮四大因素才可落實方案，包括樓價下跌的幅度與速度、包括同區一手與二手樓之間樓價差距變化；一手及二手樓市銷情；未來住宅樓宇供應量，包括落成量、發展商手頭可隨時開售單位的數量，和短中期潛在供應量；整體經濟及就業情況、利率走勢與市場資金量，以及外圍經濟環境。