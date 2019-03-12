微軟告鴻海　郭台銘FB專頁急反擊︰詐取不當專利保護費

微軟在美國加州北區聯邦地方法院提訟， 控告鴻海集團未遵守2013年的一項專利授權協議，未支付權利金。鴻海集團董事長郭台銘於其Facebook﹙FB﹚專頁撰文「反擊」。

他表示，今日凌晨才收到微軟的起訴書，指對方提訟，顯然心虛，又在鴻海正式收到起訴書之前，搶先發佈新聞，意在敲山震虎，詐取不當專利保護費，而不專注在法律訴訟的內容。

郭台銘又稱，微軟主要收取專利保護費對象是以華為為主的中國手機品牌商，但當此中美貿易糾紛動盪之際，轉而面向弱小的台灣，逼迫台灣代工廠，代他們收取轉付，既可以不得罪中國客戶/網民，又可以收到他們不合理的專利保護費。

郭台銘︰微軟應向Google收取保護費

他認為，微軟目的是向華為索取使用Android的專利保護費，但值華為事件正在全球沸沸揚揚，如果此時告華為，則微軟必需面對華為強烈的訴訟反擊及廣大中國用戶，懂道理的年輕網民來一致抵制微軟產品。

郭台銘續指，微軟做為全球軟件霸主，本應向美國Google或全球的Android授權使用者收取保護費，反而只向中國廠商收取，其目的很清楚，就是利用美中經貿談判，中國會偏向示弱求取貿易和平之時機，在大陸Android 使用商抵抗力最弱的情況下趁勢打刧，可謂機關算盡。

他強調，鴻海公司本身不做訴訟內Android的產品，故絕不會有侵權的事項，又透露將於上午11:30會趕下山在鴻海土城總部召開臨時記者會，報告說明微軟的霸道。