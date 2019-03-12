Uber 香港失物認領指數　Stuart Weitzman高跟鞋、鑽石戒指上榜！

Uber 首次公佈香港失物認領指數，十大常見失物之中，電話、外套和雨傘等自不待言。但原來，香港的乘客亦經常遺留一些名牌產品，從Stuart Weitzman的高跟鞋到鑽石戒指皆榜上有名！

統計還有不少其他有趣數字。例如，原來Uber的乘客在星期五和星期六，晚上6點到晚上8點最為「健忘」，留下個人物品，而去年，接獲最多報失個案的日子是10月16日和11月7日。

另外，特定的日子最易被遺留的物品亦各有不同，星期一至日分別為︰電腦或iPads﹙星期一﹚、雨傘﹙星期二﹚、電子煙﹙星期三﹚、眼鏡﹙星期四﹚、衣物﹙星期五﹚、提款卡/ 身份證﹙星期六﹚、手提電話﹙星期日﹚。

十大最常見失物中，電話上榜毫無疑問！﹙資料圖片﹚

十大最常見失物︰

1. 電話

2. 衣物

3. 手袋/背包

4. 雨傘

5. 提款卡/身份證

6. 眼鏡

7. 錢包

8. 耳機

9. 水瓶

10. 鑰匙

10個最令人意想不到的失物包括月餅。﹙資料圖片﹚

10個最令人意想不到的失物︰

1. 拐杖

2. 購物手推車

3. 鼠尾草

4. 嬰兒車

5. 月餅

6. 鑽石戒指

7. 滑板

8. 恐龍3D立體書

9. 抽濕機

10. 日本護照

調查發現，香港的乘客亦經常遺留一些名牌產品，包括Coach錢包。﹙資料圖片﹚

名牌產品失物︰

1. LV 手袋

2. Gucci 外套

3. LV 圍巾

4. Gucci 錢包

5. Stuart Weitzman 高跟鞋

6. Coach 錢包

7. Hermes 領帶

8. Bose 耳機

9. Chateau Barreyre 紅酒

10. Cerruti 1881 鋼筆

11. RayBan 太陽眼鏡

12. Dior 潤唇膏