【李兆基退休】兩公子齊接棒　作風低調但有兩件事好「搶fo」

恒基系掌舵人、現年91歲的「四叔」李兆基有意退下火線，宣布考慮於本屆股東週年大會後，退任集團主席及總經理一職；並將向董事局建議由長子李家傑及次子李家誠出任聯席主席及總經理，意味「四叔」逾千億上市王國將交捧予兩位公子。 單看人事變動安排，長子李家傑及次子李家誠同任聯席主席，但其實二人早已各有分工。無獨有偶，兩公子作風雖然低調，但亦有兩大事件曾經「搶fo」。

李家傑（左）及李家誠（右）作風低調，前者較多負責中國業務，後者則涉足香港業務居多。（資料圖片）

李家傑找代母產仔 轟動全城

現年55歲的李家傑，主要幫「四叔」打理恒基中國業務。他早年留學英國，畢業於倫敦大學電腦系，早於1985年回港加入恒基時，已出任公司執行董事，其時亦主要負責集團中國業務發展，1993年出任恒基副主席。

雖然作為逾千億上市王國接班人之一，但李家傑行事一向低調，這或許與其虔信佛教有關。據悉，李家傑早已信奉佛教，經常捐錢予內地修葺寺廟，家中亦放滿大大小小的佛像供奉，並創立了「百仁基金會」，曾獲內地民政部頒發「最具愛心慈善捐贈個人獎」。

不過，這名被譽為城中超級鑽石王老五，亦一度暴露於「鎂光燈」之下。堪少傳出緋聞的李家傑，為圓「四叔」抱男孫心願，秘密遠赴美國找來代母兼借助高科技產子，於2010年7月誕下3名兒子，並取名「智信」、「智仁」、「智勇」。四叔當時回應傳有關長子未婚產子的消息時，透過公關表示「從未試過咁開心，仲開心過賺大錢」。

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徐子淇（左）2006年下嫁李家誠，成「千億新抱」。（資料圖片）

李家誠2006年迎娶「千億新抱」徐子淇

與私生活極低調的李家傑相比，胞弟李家誠則顯得相對「活躍」。現年47歲的李家誠，較大哥稍遲加入恒基，1993年出任恒地執行董事及自2005年出任副主席。從過去出席場合來看，李家誠較多兼顧香港事務，他於去年恒地股東大會後曾透露恒地未來發展，指出集團投地需要視乎位置，若屬「靚地」則無論升跌市均會競投，亦會以舊區重建及發展農地等方式拿地。而今年3月， 「保良局李兆基青年綠洲」青年宿舍動土儀式，亦是李家誠代父出席。

之不過，李家誠在公務上未必最受外界關注。相反，他在2006年12月迎娶前藝人徐子淇，引起外界關注，當年他們在澳洲悉尼舉行世紀婚禮，亦令外界給予徐子淇為「千億新抱」的暱稱。其後兩人共育有兩女兩子，以2015年徐子淇誕下第四個孩子為例，由於囍事臨門，再榮升爺爺的李兆基更興奮不已，更派每封1萬元大利是給旗下1,500位員工，合共派出1,500萬元。