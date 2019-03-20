【李兆基退休】四叔生意瓣數多　引入哈迪斯成港人集體回憶

由「四叔」李兆基創立的恒基集團，目前有六家上市公司，上市旗艦恒基地產（恒地，0012）市值超過2,000億元，而李兆基本身的持股，市值接近1,500億元。李兆基除了是大地產商和活躍股壇的「亞洲股神」之外，集團業務非常多元化，包括燃氣、酒店、百貨公司等，而恒基在90年代引進哈迪斯（Hardee’s），挑戰麥當勞的美式快餐霸主地位，更成為香港人的集體回憶。

恒基系上市王國。（恒地網頁截圖）

18.2億投得山頂地建家族豪宅

目前恒基六家上市公司，總市值接近5,000億元。六家公司業務各有分工，旗艦恒地固然是負責最核心的地產業務，貴重物業如國金中心一、二期、新港城中心、荃灣千色匯，均由恒地持有。

而最特別的是，在恒地的核心物業清單之中，第一號物業是半山麥當勞道惠苑。惠苑在70年代興建，以四叔前妻劉惠娟的名字命名（二人在80年代離異），四叔近四十年來都居於頂樓，不少李家成員亦居於惠苑。但四叔幼子李家誠表示「屋企人想住吓house」，李氏家族在2010年以18.2億元投得山頂白加道35號屋地建家族豪宅，大宅在去年5月終獲屋宇署獲出批入伙紙，內裏包括3幢洋房、1個大泳池、16個車位，實行細屋搬大屋。

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業務多元化 衣食住行樣樣有

除恒地之外，和香港人日常生活最息息相關的，相信要數中華煤氣（0003），旗下亦有專攻內地燃氣業務的港華燃氣（1083）。此外，百貨公司千色Citistore、UNY、APITA、PIAGO，則由系內另一公司恒基發展（0097）持有。至於恒基集團另一家上市公司香港小輪，則已逐漸轉營為物業投資公司，餘下的渡輪航線，只有來往北角、觀塘、梅窩的危險品車輛渡輪服務，以及「洋紫荊維港遊」遊河船，據香港小輪去年的中期業績報告，渡輪等業務小賺 700多萬元，以恒基集團這個千億王國來說，可謂滄海一粟。

而集團的酒店、餐飲業務，則由美麗華酒店（0071）持有，除位於尖沙嘴的旗艦酒店The Mira之外，獲米芝蓮推介、主打高級粵菜國金軒，以至賣新派韓式快餐的School Food，也由美麗華酒店經營。

哈迪斯在2016年曾回覆港媒查詢，指一直尋找潛在投資者回歸香港。（網上圖片）

引入哈迪斯 分店一度達25間

講到餐飲業務，相信不少港人會想到在曾盛極一時的哈迪斯，在1991年，恒基向哈迪斯的美國總公司購入特許經營權，分店一度多達25間，哈迪斯主打炸雞和蘑菇飯，曾經大受歡迎。不過到90年代尾，本港經濟環境轉差，加上據悉恒基和哈迪斯的美國總公司就特許經營權談不攏，哈迪斯最後兩家分點，包括中環店和馬鞍山店，都在2006年底結業，全面退出香港市場。不過哈迪斯的美食，至今仍為人津津樂道，不時有江湖傳聞指哈迪斯會捲土重來，但都未有成事。

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「千億新抱」在旗下「生仔醫院」誕四子女

四叔本身亦有一些私人投資，最為人熟悉的應是位於沙田的私家醫院仁安醫院。在1994年啟用的仁安，是新界區首家私家醫院。仁安更是著名的「生仔醫院」，四叔「千億新抱」徐子淇的四名子女皆在仁安出世。而李兆基家族持有的投資基金兆基財經，則是四叔除恒基外的另一旗艦，他在2004年以私人資金成立兆基財經，當時總資產近500億元，起動資金主要來自恒地歷年收取的股息滾存，多年來不斷「錢滾錢」，估計兆基財經的資產規模以千億元計。