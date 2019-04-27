【Uber上市】盤點3大業務　由蝕315億到賺78億　「翻生」靠呢樣嘢

Uber已遞交上市申請，成為全球曯目的大型新股招股，引起矽谷投資界的哄動，深怕錯過投資下一間亞馬遜（Amazon）的機會。於2009年成立的Uber顛覆了傳統「街邊截的士」服務，短時間已成功打入全球63個國家。 話雖如此，Uber其實仍要「蝕住上市」，事關公司近3年錄得經營虧損累計101.3億美元﹙約790億港元﹚，去年首賺9.97億美元﹙約77.8億港元﹚，一改2017年度蝕40.33億美元﹙314.5億港元﹚，其實與本業無關，公司甚至警告運營開支會顯著增加，未來可能不會實現盈利！

雖然Uber虧損多年，但去年首次錄得盈利，賺9.97億美元。（資料圖片）

即將在美國紐交所掛牌上市的Uber，打正「共享經濟」旗號，將閒置的資源再分配，成為中間人連接客人及司機。有別於許多「新經濟」股，Uber上市前最新財年，非但沒有錄得巨虧，還首賺9.97億元（美元．下同）。不過，細心檢閱上市文件，殊不簡單。

去年首錄盈利 靠賣業務「催谷」

2016至2018年期間，Uber業務「開快車」，收入暴漲，由2016年的38.5億元、2017年的79.3億元，飆升至去年的112.7億元，3年間增長近2倍。2018年盈利更由虧轉盈，首賺9.97億元。但如果只看經營業務，Uber近3年依次虧損為30.2億、40.8億及30.3億元，3年來累計經營虧損達101.3億元﹙約790億港元﹚。上市前，盈利表現看似「大躍進」，但成功「淘金」，其實與本業無關。

（01製圖）

Uber去年度經營業務仍錄得30億美元虧損，最終能扭虧為盈，主要受惠出售各地業務，獲利高達50億元。翻查資料，Uber於2016年透過將中國業務售予滴滴出行交換股權，包括滴滴的15.4%權益，隨著滴滴兩年間的估值增長，Uber將未實現盈利19.96億美元入賬。

另一筆「巨款」則來自對手Grab及YandexTaxi，公司去年透過剝離業務獲利32.14億元，包括將東南亞業務賣給當地競爭對手Grab，獲得其30%權益，以及將俄羅斯及其他前蘇聯國家業務賣給YandexTaxi，獲得其38%權益。

外賣平台Uber Eats收入增長149%至14.6億美元，相比網約車業務增長放緩，外賣平台仍維持快速增長。（資料圖片）

網約車增長放慢 Uber Eats有望彈起

公司「王牌」網約車業務讓用戶以Uber平台尋找司機及車輛，目前已全球63個國家經營，其中只有2%的人口使用Uber。該業務去年收入91.8億元，佔總收入81.5%，惟增長似已過了「爆炸期」，2017年及2018年收入分別升95%及33%。另外，Uber亦將「共享」服務擴大至各種交通工具，包括電動單車及滑板車。

外賣平台Uber Eats是Uber的另一核心，目前在全球500個城市當中，為22萬間餐廳提供送餐服務，去年收入14.6億元，佔總收入13%。相比網約車業務增長放緩，外賣平台仍能維持快速增長，2018年收入大漲149%。另外，Uber亦積極拓展物流等其他收入，於2017年推出貨運業務，連接貨車司機及用家，平台去年錄2.55億元，公司宣布今年將擴展至歐洲地區。

自動駕駛技術是Uber未來藍圖的重心，期望未來能取代司機，提高安全性及載客效率。（資料圖片）

「燒錢」近11億研自動駕駛技術

相比競爭對手Lyft專注於叫車服務，Uber相對「花心」。除了上述三大業務外，自動駕駛技術是Uber未來藍圖的重心。公司在過去3年投入近11億元的研發費用，單是去年已投資4.57億美元，公司預期，自動駕駛在未來取代司機，提高安全性及載客效率，公司自駕車團隊Uber ATG員工超過100人，已生產逾250輛車。

根據截至去年底的營運數據，Uber平台每月活躍用戶按年增長35%至9,100萬人，2017年同比增幅為51%。出行量則增長4成至52.2億次，2017年同比增加58%。以地區劃分，美國及加拿是Uber的「主場」，佔總收入56.4%，去年收入61.2億元，拉丁美洲則佔18.4%，年收入20億元，至於歐洲、中東及非洲收入為17.2億元，亞太地區則收10.3億元。

Uber創立10年間已融資近200億美元，創美國初創公司的最高紀錄。（資料圖片）

創立至今融資近200億美元

作為一間新經濟公司，Uber仍處於「燒錢」階段，靠著融資及借貸不斷擴張。公司目前長期債務達69億元，以及有近142億元的「可轉換可贖回」優先股，發行對象包括滴滴出行等。據數據研究機構PitchBook表示，連同債務在內，Uber創立10年間已融資近200億美元，創美國初創公司的最高紀錄。

Uber「燒錢」背後亦要有一班「大靠山」支持，軟銀（Soft Bank）早於2017年斥資90億元成為Uber最大股東，持股比例16.3%；其次是美國創投公司基準資本（Benchmark Capital Partners），持股11%；前Uber行政總裁卡蘭尼克（Travis Kalanick）則排行第三，持股8.6%。值得一提，Google母公司Alphabet亦持股5.2%。