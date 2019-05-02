【求職攻略】FreshGrad無經驗CV可寫這兩點　靠Cover letter突圍

今次會分享fresh grad求職時，CV要注意的地方，而工作1-3年，應徵junior post的求職者同樣適用。對於fresh grad 又或者剛工作兩三年的人﹐未必有相關的工作經驗，其CV如何突圍而出？

對於fresh grad 又或者剛工作兩三年的人﹐未必有相關的工作經驗，CV可參考這個例子（Vanna）

1. 列出technical skills

沒有要求的相關技能，卻可以列舉technical skills以及transferrable skills。Technical skills 例子有photoshop、SEO、copywriting等，transferrable skills是一些通用、對工作有幫助的技能，例如在學校做 project 時鍛鍊到的research skills、team work 以及communication skills等等。

2. 添加Projects/Internship或者Experience

列出曾參加的校內校外的學術或活動 projects，要懂得將不同的 projects體驗與你應徵的工作連繫起來，強調這些體驗如何助你勝任這份工作，或啟發你的事業方向。

3. 加一封求職信

對於沒有工作經驗的畢業生或想轉行的求職者，在 resume 以外再加一封 cover letter，將自己的生活經驗或興趣與應徵工作連繫起來，強調你會在獲聘後很快上手適應。

對於沒有工作經驗的畢業生或想轉行的求職者，在 resume 以外再加一封 cover letter，將自己的生活經驗或興趣與應徵工作連繫起來。（GettyImages）

【本文獲「vanna.com」授權轉載。】

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