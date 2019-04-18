【長者求職記】羅致光一句話頂住道氣　直擊73歲根叔上勞工處搵工

政府年初收緊長者綜援門檻，把申領年齡由60歲調高至65歲，被批逼長者搵工。四月初，立法會福利事務委員會公聽會上，拾荒者黃姐說出長者搵工遭年齡歧視的情況——她過去兩年間曾見過十份工，但幾乎每次都因年齡問題被拒絕，老人說時淚灑當場。 勞福局局長羅致光回應她的一句話——「可以搵勞工處協助搵工」，引起公眾嘩然。73歲的根叔當日也在公聽會現場：「長者說，生活有困難，但他（羅致光）想也不想便叫我們上勞工處，這句話當長者不是人，沒想過長者感受。」他於是決定應羅局長邀請去勞工處求職。「因為羅致光的一句說話，頂住道氣，我便來勞工處搵工。」

根叔今年73歲，他四月初在公聽會見證勞福局局長羅致光叫長者到勞工處搵工，他為之氣結。

65歲以上勞動人口 十年飊升198%

現時香港60至64歲人士就業數字已由2007年的八萬多，增至去年底的超過25萬。據立法會秘書處文件，65歲以上長者勞動人口過去10年顯著飊升198%，至2017年也有126,100人。文件又提到，同年50歲及以上年長人士的失業率為 2.7%，長者僱員則為 1.9%，雖然兩者均明顯低於香港 3.4%的整體失業率，但背後另有原因。文件分析：「這現象或可歸因於不少年長人士如在一段時間後仍未覓得工作，便乾脆離開勞動市場。」長者搵工，真的容易嗎？

職員配對工作 教用「搵工易」機器

「以我們上年紀來說，有什麼工作適合？抬抬擔擔一定不行。做清潔，揸掃把做人吧。」但是清潔工作中又分有洗碗、掃地、滅蟲等工種，根叔因為長期受痛風及皮膚問題影響，需要避免洗刷或長久站立的工作，多年靠打散工維生。「清潔方面有些工作你爬窗、洗地毯，洗碗或站立八至十小時也不行。」

根叔患有痛風，皮膚也不方便從事洗碗工作。

職員教用電腦揾工 根叔評價有85分

根叔到達九龍區一間勞工處就業中心後，先用空缺搜尋終端機（搵工易）列印出適合的工作資料，到櫃台查詢時提及自己是長者，職員建議他自行聯絡僱主。直至問及詢問處擺放的「特別服務」告示，指對象為50歲及以上求職者，職員便安排根叔入房內一對一諮詢。過程中，職員教導根叔如何使用「勞工處互動就業服務」網站、如何在「年長求職人士專頁」找尋工作。他了解根叔意願後，為他篩選出六至七份九龍區、工時較短，不需長久站立和洗刷的工作。

長者怕上勞工處 因八十年代的不愉快經驗

及後，職員教導根叔使用「搵工易」。「我怎麼懂電腦，他教，來來回回我便學曉了。」根叔評價這次搵工經驗有85分，「為什麼說長者怕上勞工處？因為1980年代上過勞工處，被人冷待，常以為現在也像那年代。這次上勞工處覺得他們都幾用心，完全不同，嚇我一跳。」

羅致光日前承認透過勞工處就業服務成功獲聘的長者個案較低，但他認為並非實況。會上，有議員要求他收回叫長者「可以搵勞工處協助搵工」的發言。（資料圖片／李澤彤攝）

長者尋勞工處協助 去年成功獲聘僅444人

不過，配對工作過後，成功獲聘的人又有多少？2018年，有11,941名50歲以上的人登記使用勞工處就業服務，獲聘的有2,044多宗，成功率約17%；其中60歲或以上獲聘人數為444人。從2014年起，每年60歲或以上獲聘人數平均約350人。羅致光日前在立法會會議上承認，就60歲或以上的年齡組別，勞工處成功轉介就業的個案數字低，但他指這或非實況，因為部分人是到勞工處找資料再自行求職。

根叔認為，基層長者就業不只是由勞工處配對工作那麼簡單——長者找工作的習慣、退休後的心理狀態、配對後僱主是否願意聘請年長者等至為重要，卻被局長簡化為一句「可以搵勞工處協助搵工」。「一般長者退休後不會想到去勞工處搵工，找工作只會找圈內朋友，問有冇工開？總覺得勞工處沒合適職業，問心是不熟不做，沒工開便會躲在家中。」長者面對健康問題，如他有痛風，找熟人較易商討工作時數。

拾荒者黃姐在上水工作，不時被食環署充公物品。（資料圖片／羅君豪攝）

自卑感、學歷低 「長者慣問熟人尋工作」

「自尊問題。60多歲的果欄朋友，以前每天日薪千多元，突然叫他找二、三百元一日，當然不會做。」根叔在今次未到訪勞工處前，時常想起1980年代遭勞工處職員冷待的經驗：「叫我自己去排版（招聘告示）睇啦！但我不懂看太多中文字呀。」他直指，過往經驗，令長者更抗拒到政府部門找工作介紹。

「說到底還是有種自卑感。」他又提到學歷問題，他70多歲，只讀過三星期小學。「以我們年紀來說不會很多人受過高深教育，有小學畢業都萬幸。」「他（羅致光）也快到那個年紀，不過他好命，飲過鹹水；我們沒那麼好命，喝的是生水。」

據立法會秘書處文件，50歲及以上年長人士就業時面對技術過時、年齡歧視和欠缺彈性工作安排等問題。平機會調查更發現，67%受訪者認為50-59歲人士在職場較易受年齡歧視，而60歲及以上人士的相應數字更高達78%，僱主常有負面印象，認為長者僱員補償保險及醫保費用較高昂。

有意請年長者工作：售貨、飲食、保安及清潔

勞工處提供聲明願意聘請年長者的，多屬哪類型工作？截至2019年4月16日，勞工處年長求職人士專頁，搜尋歡迎中高齡人士申請的職位空缺 (全職工作)總共10,884項結果，兼職工作有1,724項結果。全職空缺中，以「營業代表／推廣／售貨員」（1,969項結果）、廚師／侍應（1,160項結果）、物業管理／保安員（1,290項結果）、清潔（830項結果）為最多。

不過，營業類工作部分要求中學學歷或懂英語，飲食業多需工作經驗，也可能令身體多勞損的長者卻步，保安需持有相關證書，清潔工作則較少特定要求。根據勞工處數字，2018年經就業服務成功獲聘個案中，中高齡人士從事全職文書支援工作，平均薪酬為12,265元；飲食業為13,208元，批發及零售業為11,480元。

審計署發表報告，建議勞工處應訂立措施鼓勵僱主參與中高齡就業計劃，領取津貼；又應鼓勵僱員完成在職培訓及留任。

審計署促檢討中高齡就業計劃成效

「中高齡就業計劃」透過向僱主發放津貼鼓勵聘用年滿40歲或以上的失業求職人士，並提供在職培訓。僱員完成在職培訓後，僱主聘用每名60歲或以上人士可申請每月最高4,000元的津貼，為期6至12個月；僱主聘用每名40歲至60歲以下人士可申請每月最高3,000元的津貼，為期3至6個月。除補貼，政府亦有就業講座、招聘會等協助中高齡人士就業的措施。

不過，昨日（17日）審計署發表報告，指出合資格並就計劃提交初步申請的就業個案數目偏低，從2014年至2018年，在平均2,660宗合資格就業個案中，平均只有565宗有申請計劃，佔整體就業個案21.2%，勞工處回覆指，部分僱主選擇以自身資源支付培訓費用、部分認為自己並非為了政府津貼而請年長者，更有僱主認為領津貼或不利公司形象。

飲食業是其中一項多願意聘請年長者的行業，不過對身體或多勞損的長者來說，也未必是合適的工作。（資料圖片／梁鵬威攝）

此外，報告亦指出僱員在職培訓完成率下降，從2013年78.5%降至2017年的71.2%，當中60歲以上僱員完成在職培訓的就業個案百分比下降了11.1百分點。審計署認為，勞工處應採取措施鼓勵僱主就合資格個案參加計劃，監察在職培訓完成率，並應檢討整個計劃的成效。

日本推銀髮中心 團體：「政府應有一條龍計劃」

「你推動長者就業友善的氣氛，卻沒有長者就業指引，僱主有得揀，不會去特別考慮。」關注基層長者生活的「關懷貧窮學校」事工鄧永謙說。相比香港，日本和新加坡都有不同鼓勵長者就業的措施，如在法例上強制僱主須重新僱用年長僱員，資助僱主讓年長僱員留任，支援機構為長者安排彈性和短期工作，訂立反年齡歧視法等。日本全國就有1,300間「銀髮人力資源中心」，為60歲及以上人士提供社區為本的工作。

關懷貧窮學校事工鄧永謙（左三）不時落區跟清潔工交朋友，亦因此認識根叔。他認為基層長者多靠熟人搵工，若談長者就業只談「勞工處可協助搵工」，並不能解決他們實際遇到年齡歧視及不適宜工作環境的困境。（資料圖片／盧翊銘攝）

「政府推長者就業，應該要推動每個行業去討論，如果有60歲以上長者來工作，怎樣處理？像健康評估，長者有沒有長期病患或隱性病患？覆診僱主也要知。政府應要設計一條龍的指引。」他認為，最核心是要研究工作環境是否對長者友善，比如設備、休息時數等，否則年長僱員留任期不長，也徒勞無功。「長者就業友善當中的意義，是不想社會遺棄老人家，想他們有成功感、滿足感，去建立他們。而不是像現在，僱主只會抱持長者做到就做的態度。」