用Impossible Foods植物肉　Burger King分店客流量竟增18.5%

人造植物肉味道怎樣？相信大家也有興趣一試。美國有Burger King分店就推出由Impossible Foods供應的植物肉華堡（Whopper），吸引不少人光顧，客流量上升了18.5%。

客流量明顯高於未推出植物肉華堡的時候

《CNBC》引述inMarket inSights報告表示，引入植物肉的聖路易斯市Burger King在4月客流量平均增長18.5%，而較未推出植物肉華堡的3月，亦增長16.75%。而在聖路易斯市以外地區，Burger King平均客流量按月下跌1.75%。

今年內會陸續推廣至全美所有分店

Burger King在4月1日引入植物肉華堡，由Impossible Foods供應，後者的植物肉以「有血汁」著稱，公司表示將於今年內陸續擴展至全美分店。

Burger King發言人表示，植物肉華堡在測試表現十分好，繼續為店舖帶來新客流。

如果表現持續下去，可能有助Burger King轉好。該連鎖店首季同店銷售增長放緩至2.2%，較去年同期的3.8%明顯轉弱。

至於Impossible Foods，最近一輪集資籌得3億美元。美國食品及藥物管理局（FDA）最近批准產品推出零售市場，而該公司一直專注於與各大食肆合作。

植物漢堡被指「最驚喜產品」

Impossible Foods獲長和系創辦人李嘉誠旗下的維港投資，亦有份投資。在今年初於拉斯維加斯舉行的CES 2019，就是每年推出不同電子產品的展覽上，植物漢堡2.0成為首次在會上推出的「食品」。有關產品更得到不少嘉許，包括今年的「最高評獎」（Best of the Best）﹑「最驚喜產品」（Most Unexpected Product）及「最具影響力」（Most Important Product）等3項殊榮。當時更有意見指出，植物漢堡肉質媲美神戶牛肉。

Impossible Foods由史丹福大學生物化學系前教授Patrick O. Brown於2011年成立。公司通過植物中找到蛋白質及血紅素，再以食物工程技術製造並無牛肉膽固醇的牛肉，而植物漢堡2.0含更高鐵質及蛋白質，完全可與來自牛隻的免治牛肉媲美。

該公司在美國開設多間特色餐廳，日後更有意擴展至全球5,000間餐廳，今年內亦會引入香港。若讀者們有意解開這樣的「神戶牛肉眼」之謎，屆時便要多加留意了。