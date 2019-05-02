【有片】心情點呀？　Burger King「不開心套餐」與麥當勞對着幹

商人賣廣告，一向塑造正面、健康、開心的形象，簡簡單單可以解決問題，但事實真的是這樣嗎？美國Burger King就反其道而行，推出「真實感覺」套餐，有生氣亦有幽鬱。

包括生氣餐、憂鬰餐、激動餐 食品一樣

Burger King在紐約、洛杉磯等地區推出的「真正套餐」，包括生氣餐（Pissed Meal）、憂鬰餐（Blue Meal）、惱羞成怒餐（Salty Meal）、激動餐（Yaaas Meal），以及他x的不在乎餐（DGAF Meal，Don't Give a Fxxk）。每個餐都有一個華堡，一份炸薯條以及一杯飲品。

Burger King五款套餐內容一樣，因為希望客戶將焦點轉為表達真實情感。（Burger King Twitter）

「沒有人會一直幸福」 冀注意心理健康

原來Burger King推出這些套餐，是要響應當地心理健康月的活動，希望人們注意真實的情感，不要「收收埋埋」。公司指出：「Burger King明白，沒有人會一直幸福。因此希望人們根據自己的心情來點餐。」

而Burger King在宣傳的同時，沒有忘記幽麥當勞一默。麥當勞的兒童餐名為「開心樂園餐」（Happy Meals），Burger King的廣告就有句口號：「沒有人一直都開心，但這是沒問題的。」（No one is happy all the time. And that’s OK.）

合作的機構「美國心理健康」則表示，希望透過Burger King的知名度，為人們帶來一種意識：你是可以覺得不OK的（OK to not be OK）。