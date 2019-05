【有片】心情點呀？　Burger King「不開心套餐」與麥當勞對着幹

商人賣廣告,一向塑造正面、健康、開心的形象,簡簡單單可以解決問題,但事實真的是這樣嗎?美國Burger King就反其道而行,推出「真實感覺」套餐,有生氣亦有幽鬱。

包括生氣餐、憂鬰餐、激動餐 食品一樣

Burger King在紐約、洛杉磯等地區推出的「真正套餐」,包括生氣餐(Pissed Meal)、憂鬰餐(Blue Meal)、惱羞成怒餐(Salty Meal)、激動餐(Yaaas Meal),以及他x的不在乎餐(DGAF Meal,Don't Give a Fxxk)。每個餐都有一個華堡,一份炸薯條以及一杯飲品。

Burger King五款套餐內容一樣,因為希望客戶將焦點轉為表達真實情感。(Burger King Twitter)

「沒有人會一直幸福」 冀注意心理健康

原來Burger King推出這些套餐,是要響應當地心理健康月的活動,希望人們注意真實的情感,不要「收收埋埋」。公司指出:「Burger King明白,沒有人會一直幸福。因此希望人們根據自己的心情來點餐。」

而Burger King在宣傳的同時,沒有忘記幽麥當勞一默。麥當勞的兒童餐名為「開心樂園餐」(Happy Meals),Burger King的廣告就有句口號:「沒有人一直都開心,但這是沒問題的。」(No one is happy all the time. And that’s OK.)

合作的機構「美國心理健康」則表示,希望透過Burger King的知名度,為人們帶來一種意識:你是可以覺得不OK的(OK to not be OK)。