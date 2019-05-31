KFC考慮推出「植物性炸雞」　將向供應商了解

近期多間公司推出人造肉或植物肉，炸雞店KFC亦有意加入戰團，正探索「齋炸雞」的可能性。

《CNBC》引述KFC美國區主席Kevin Hochman表示，植物性炸雞目前處於探索階段，但暫時未有正式推出的計劃。

暫時未有計劃推出 仍要做市場研究

他表示，正計劃與幾個主要供應商會面，以了解植物肉這種新興食品。

近期不少連鎖快餐店都有推出植物肉或人造肉的新產品，Burger King正試行植物肉華堡，而Del Taco則推出了植物肉香腸，暫時市場反應不錯。但KFC和麥當勞暫時仍在觀望階段，希望了解這項新產品的長期盈利如何。

要研究客戶是否接受 能否吸引客人

Kevin Hochman表示：「對我們來說，是否已經了解產品是如何演變呢？植物雞肉是否與植物牛肉一樣會受人歡迎？它真的會讓顧客滿意嗎？」

2014年起，5美元套餐帶動KFC業績回升。然而植物肉產品往往比真肉貴，因此就算KFC引進，也未必會成為最熱門產品。

兩大供應商 暫時無植物雞肉產品

他指出：「有些人是不吃雞肉的，但如果我們引進植物肉，他們就會進入KFC嗎？這是一條很難答的問題。」

現時引入植物肉的公司，產品都是來自兩大初創Impossible Foods和Beyond Meat，然而兩間公司尚未推出植物雞肉。