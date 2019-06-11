【植物肉】Beyond Meat主席透露成功關鍵：與真肉放在一起售賣

植物肉近期大受歡迎，不單止食客反應佳，股價亦節節上升。Beyond Meat行政主席Seth Goldman透露他們成功的方法，就是與真肉放在一起售賣。

Beyond Meat上月美國上市，股份表現令人眼前一亮，而今年首季公司銷售額按年勁升215%。Seth Goldman向《CNN》表示：「公司看來已經到了突破的時刻。」

提高產品曝光率 讓顧客更易接受植物肉

他解釋，公司已經成立10年：「但從消費者角度來看，最近在市場意識和接受程度都有很大的轉變。」

Seth Goldman透露公司讓大眾接受的手段之一，是將植物肉產品放在真肉旁邊一起銷售，「這是至關重要的。」

Beyond Meat的植物肉產品外貌和味道都與真肉十分相似，有不少植物肉的購買者其實都會買真肉，因此放在一起可以提高產品曝光率。

雀巢等大企業加入 可擴大市場生存空間

然而最初超級市場都拒絕放在真肉旁邊售賣，於是公司就向雜貨店入手，如果店舖將植物肉放在真肉旁邊一起售賣，就會幫手宣傳可以在該店買到植物肉。

近期不少連鎖食肆都提供植物肉產品，例如Burger King和Little Caesars，增加市場關注程度，亦讓更多食品商加入提供取代肉類的產品。最近雀巢、Tyson等巨企都進入市場，Seth Goldman並不怕競爭，認為更多公司加入，可以擴大整體市場生存空間。