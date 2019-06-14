【逃犯條例】路透：部分香港富豪擔心修訂　開始將資產轉到新加坡

政府提出直接將《逃犯條例》修訂於立法會恢復二讀審議，引起社會反彈，更在周三於立法會外發生示威行動，要求政府撤回修訂。據《路透》引述投資顧問、銀行家及律師報道，由於擔心新修訂引渡條例的實施，已有香港富豪開始將個人資產轉移到海外。

香港和新加坡競爭激烈，被視為亞洲兩大金融中心。報道引述一名投資顧問指出，一位認為自己可能在政治上曝光的富豪已經從香港的花旗銀行賬戶轉移超過1億美元到新加坡的花旗銀行賬戶。

該投資顧問又提到，如果富豪繼續轉移資產到海外，新加坡將是理想目的地。

銀行家透露：客戶已將資金從香港轉移到新加坡

另外，根據瑞士信貸2018年的一份報告提到香港富豪眾多，共有853名擁有超過1億美元資產的人，數目是新加坡兩倍有多。一位不願透露姓名的香港國際銀行私人銀行業務負責人表示，客戶已將資金從香港轉移到新加坡。

該負責人又指，香港的情況已經失控，指出其客戶難以理解，領導人沒有意識到這次修例會造成的經濟損失。

著名的商業律師Kevin Yam表示，很少人會預計這項法案通過後，會在一夜之間被北京廣泛利用，但法案創造出一種令人感到不安的氣氛，令人擔心未來幾年政府會任意行使有關法例。