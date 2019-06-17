瑞銀傳被中鐵建終止聘用為美元債聯席協調人　指與涉辱華言論有關

瑞銀首席經濟學家Paul Donovan於上周就內地通脹發表評論，其中有個別言論被指有可能辱華，因此傳出出被瑞銀要求放假之餘，更引起內地金融業入士反感。海通國際（0665）已宣布停止與對方有生意往來，更有報道指出，中國鐵建（1186）決定不聘用瑞銀擔任一筆美元債的聯席全球協調行。

中鐵建於上周四（13日）發出公告，指出會大約在上周五（14日）起向機構投資者展開一系列路演簡介會，並建議證券發行將按照證券法項下的S規例僅在美國境外發售，又指出花旗﹑滙豐及工銀國際為建議證券發行的聯席全球協調人，花旗﹑滙豐﹑工銀國際﹑中國銀行﹑星展及瑞銀為建議證券發行的聯席牽頭經辦人，及聯席賬簿管理人。

不過《彭博》的報道引述消息人士指出，中鐵建的決定與瑞銀上周「Chinese Pig」的言論有關。瑞銀已努力避免事件對投資銀行及資產管理業務造成損害。可是國企帶頭對瑞銀採取行動，或會促使其他公司跟隨。由於內地資金池約達20萬億美元，若失去內地市場對瑞銀業務帶來較大影響。

Paul Donovan當日「Chinese Pig」的言論被指語帶雙關，既在形容非洲豬瘟對中國影響之餘，亦有侮辱中國之嫌。事件引起不券內地金融業界不滿，縱使瑞銀已道歉，仍未平息，香港中資證券業協會更發出公開信，要求炒掉Paul Donovan。