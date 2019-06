瑞銀勒令首席經濟學家休假　或為辱華爭議滅火

瑞銀集團方面目前已經勒令此前引發涉嫌辱華爭議的首席經濟學家多諾文(Paul Donovan)休假,直到該集團能夠對此事進行準確評估及檢討為止,而因此事與該集團中斷合作的中國券商海通國際(0665)則表示,截至目前公司沒有恢複合作的打算。

《路透》於周日(16日)報道,總部位於瑞士的國際金融機構瑞銀集團,已經勒令多諾文休假,因為此前該經濟學家在一份報告中所使用的「中國豬」,這用辭在中國引發了爭議,甚至導致一家中國企業停止了與瑞銀的所有業務往來。

報道稱,瑞銀已經在上周四(13日)當天為該名經濟學家所引起的一切誤會而致歉,並稱其評論的重點在於解釋通脹程度、物價水平以及豬肉價格這三者之間的關係。

隨後該集團發言人於上周六(15日)表示,目前能被證實的是,瑞銀對此事進行檢討以及評估仍需一些時間,在此期間內多諾文被要求休假。

瑞銀已道歉 但部份中資金融業人士仍未收貨

對此報道指出,儘管瑞銀方面已經對此事做出了道歉,但其言論由於被一些人視為種族主義詆毀,因此仍有中國金融界部分人士表示拒絕該道歉。

與瑞銀切斷業務聯繫的中國券商海通國際方面則表示,該公司目前沒有關於何時與對方恢復業務合作的時間表,何時恢復有待於公司管理層的決定。

據了解,在多諾文最新發表的行業報告中直接出現了「It matters if you are a Chinese pig」的言論,譯為「這取決於你是否是一頭中國豬」,此言論引發了諸多中國金融界人士的不滿,並在中國網際網路中出現過發酵,而他本人雖然在道歉中強調此舉並不是有意冒犯,但仍有很多人對此表示不予接受。

中國證券業協會於上周五(14日)發佈通告將此人列入「不受歡迎人員名單」,即建議會員單位不引用其研究觀點、不邀請其參與相關活動。