【G20大阪峰會】老齡化伴隨老年貧窮　全球經濟新難題

二十國集團（G20）峰會將於6月28至29日舉行，其中一個主要議題是全球高齡化對經濟與社會的影響。

人口老化影響勞工架構 工資減少礙消費

人口老化已經是全球普遍要面對的問題，影響全球經濟增長，當中包括工資減少引起的消費、社會福利問題等。

《產經新聞》報道，財務大臣麻生太郎在6月7日就呼籲，G20峰會要討論老齡化問題，形容這是發展中國家及已發展國家都要面對的全球現象。

影響全球經濟、金融及社會保障制度

今次是G20峰會第一次將老齡化列入主要議題，會上將討論老齡化對全球經濟、金融及社會保障的影響，老年貧困，以及老人對數碼社會的影響。

一般認知是已發展國家面對更大的老齡化問題，但近年新興國家經濟發展，婦女晚婚以及出生率下降，令部份發展中國家老齡化問題快速惡化，而這些國家仍未有足夠社會保障體系。

聯合國估計，2015年新加坡老齡化為13.7%，到了2050年會升到33.6%。而中國則會由9.7%上升至26.3%。

增加醫療及社福開支 形成國家經濟壓力

以日本經驗，老人工資減少可能會減慢經濟增長，並增加醫療和日常護理的支出，形成國家經濟壓力。此外人們擔心年老後資產不足，同時擔心患上失智症，伴隨各種醫療和護理開支。

踏入老齡化的日本，現時仍未有足以推動老人和婦女繼續工作的環境，因此東北大學老齡經濟與社會研究中心主任吉田弘亦表示，日本在G20峰會可提出的建議並不多。