滙豐行政總裁范寧離職　標普料董事會對業績欠佳失耐性

上任僅一年半的滙豐控股（0005）行政總裁范寧（John Flint）昨日突然辭職，集團隨即確認展開全球裁員計劃，牽涉最多2%員工（約4,750名）。標普全球評級表示，是次人事變動反映董事會對業績欠佳的耐性減少，但預期該行不會出現大幅的戰略調整。

外聘高層於數年陸續增加

標普發表評論文章指，滙控於過去數年加快外聘高層人員，包括2017年加入的集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）及去年加入的財務總監邵偉信（Ewen Stevenson），與該行傾向內部擢升的傳統有明顯對比，相信多個高層職位重新洗牌，反映董事會對於集團業績持續欠佳逐漸失去耐性。

但標普認為，對比起其他環球銀行，滙控對資產負債表的管理一向較為審慎及自律，估計即使董事會取態改變，並不意味集團大幅偏離其固有戰略。

滙控截至今年6月底止，半年列帳基準稅後盈利99.4億元（美元﹒下同），按年增長18.1%；經調整收入則為284.5億元，上升8%。環球工商金融行政總裁祈耀年（Noel Quinn）將接替范寧，出任臨時行政總裁。集團主席杜嘉祺昨日表明，與范寧並無個人衝突或戰略上的不一致，但期望作出改變，以應對愈見複雜並嚴峻的環球市場環境。