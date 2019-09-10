Impossible植物肉新煮意　推牛肉餅煲仔飯　就咁又睇唔睇得出？

人造肉近年在多國興起，更被視為下一個投資熱點，不少名人或富豪亦有投放資金。可是一提起人造肉製作的食品，消費者或會較為納悶，畢竟消費者只會想起漢堡包，難免讓人感到太單調。或許消費者是時候一改人造肉只可以用於製作漢堡包的觀念，因為人造肉公司Impossible Foods會通過與本地餐廳食肆合作，推出具本地化的菜式。 至於有何本地化菜式？包保讀者看完後「口水流」。該公司正與香港素食餐廳「走出蔬食研究所」合作，推出6款具香港特色的菜式，既有「冬菜蒸牛肉煲仔飯」﹑「鐵板蔥花牛肉芝士汁撈公仔麵」﹑「香茅牛肉生菜包」等。看到有關菜式名稱後，有否覺得這根本是一篇「宵夜文」，讓人覺得特別餓？

Impossible Foods國際及零售高級副總裁Nick Halla表示，公司在香港及澳門有超過200間餐廳供應商，未來會逐步擴大版圖，並增加更多菜式應用。（黃舒慧攝）

為何Impossible Foods要推出多款具本地化菜式？公司國際及零售高級副總裁Nick Halla指出，希望跟高檔餐廳合作，向客人推廣植物肉；亦發現到香港消費者也接受這個產品，長期來說會希望在各個地方都有銷售點，為客人提供多一個更好的選擇。

其實早於去年4月，該間獲香港首富李嘉誠旗下維港投資有份投資的人造肉公司，已進軍香港市場，迄今已經與超過200家餐廳合作，向對方供應產品。Nick Halla指出，未來公司會擴大版圖，成為更多菜式的食材。

由於外觀、味道與優質牛肉相近，目前公司主要針對主要銷售牛肉菜式的餐廳，以及針對消費能力較高的消費者，惟他透露長遠而言，或會與快餐店合作。

點擊下圖，睇睇植物肉的不同菜式：

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本月將在美國超市出售

人造肉的熱潮先在歐﹑美市場興起，近年則逐步在亞洲市場發展。Nick Halla指出在西方國家，人們對可持續食物的關注意識愈來愈高，亞洲也開始出現這個趨勢，所以在區內發展業務；又指出亞洲佔全球44%肉類消費，並快速增長，是公司重視市場。他指出這個月在美國超級市場出售，相信不久可在亞洲零售點出售，暫未為產品定價。

他亦透露公司在未來或會在亞洲設立生產線，開設廠房，隨著公司拓展新加坡、香港及澳門市場，會考慮在亞洲設廠，不過目前未有具體計劃。

Nick Halla稱作為研究不可能食物的平台，公司推出仿似任何肉類的產品皆有可能，正計劃推出植物香腸，也在研究植物牛排、植物魚、植物雞肉等。（黃舒慧攝）

計劃於中國設廠 未有時間表

那麼在美國及亞洲市場上，產品有何不同？Nick Halla表示，因公司主要售賣碎肉，在美國市場多用製作漢堡包，不過餐廳和廚師亦可以有很多應用。在香港則可以用來煮麻婆豆腐、餃子、肉球等，他直言較喜歡香港，因為可以嘗試很多新事物。

Nick Halla亦坦言公司對進軍中國市場相當感興趣。他指出中國肉類消費佔全球28%，人們對可持續食物的關注意識愈來愈高，故公司相當重視中國市場，惟目前未有任何時間表及計劃；可是公司會跟據市場需要設廠，故絕對會在中國設廠，以令產品可區域化及本地化。

除了牛肉外，公司會否生產其他人造肉類？Impossible Foods的植物肉是由「大豆血紅蛋白」蛋白質中取出的血紅素（heme），這種蛋白質可在大豆植物中找到。Nick Halla指出，公司是研究不可能食物的平台，牛排、魚、雞肉等，任何皆有可能，公司另計劃推出香腸產品及研究推出更多產品。