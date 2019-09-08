【中秋節】「人造肉月餅」內地上市　試食者：有口感但少了肉香

中秋節臨近，受累內地豬肉價格近期大幅上漲，盛行於上海、江蘇等地的肉餡月餅供應和銷售亦連帶受影響。在此背景下，卻有人造肉公司推出「人造肉月餅」，售價僅每個十多元。 有試食者坦言，人造肉月餅的「肉餡」難與真肉分辨，但少了肉香，其口感亦很明顯不是牛肉、豬肉、雞肉或魚肉，食下去令人「心裡有點慌」。

一家名為「珍肉」的人造肉公司，與「雙塔食品」合作推出人造肉月餅。（微博）

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綜合內媒報道，一家名為「珍肉」的人造肉公司，與內地豌豆蛋白龍頭企業「雙塔食品」達成戰略合作，9月6日推出內地首款「人造肉月餅」，每盒6個，售價88元人民幣，限量3000份，可在淘寶購買，名為「法式素肉月餅禮盒裝蛋白肉口味」。

據雙塔食品介紹，這款「人造肉月餅」仿製老上海鮮肉月餅，主要原材料來自於大豆蛋白和碗豆蛋白，其主要賣點包括「口味近真肉」、「少油低脂肪」、「零膽固醇」等。

不過，「人造肉月餅」開賣後幾分鐘內已售罄。雙塔食品客服人員稱，這款月餅已售罄下架，暫時不清楚後續是否會補貨。《香港01》記者今日（8日）下午在淘寶網搜索「法式素肉月餅禮盒裝蛋白肉口味」、「人造肉月餅」等，均顯示「沒有找到相關的寶貝」。

《香港01》記者今日（8日）下午在淘寶網搜索「人造肉月餅」等，均顯示「沒有找到相關的寶貝」。（淘寶）

試食者：心裡有點慌

內地科技博客「PingWest品玩」刊文稱，他們提前收到人造肉月餅的樣品，並在內部試吃測評。從外觀來看，其肉餡仿真度很高，擠壓有彈性，且會溢出似脂肪的油脂（實為植物油和椰子油）。有內部試吃者表示，對於第一款人造肉產品來講，這款月餅的表現可以達到3分，在未告知的情況下確實很難分辨。

該試食者表示，與真肉相比，其肉餡風味相對單調，質感過於彈牙，咀嚼的纖維感有待加強，最主要的是少了「肉香」。可以作為新鮮食品體驗，但很難真心打動肉食愛好者。另有試吃者表示，雖然難與真肉分辨，但從口感經驗上可以判斷既不是牛肉，也不是豬肉或者雞肉，更不會是魚肉，「那麼我心裡有點慌了。」

「PingWest品玩」形容，這些正是人造肉真正端上餐桌前遇到的煩惱和考驗。

微博一項有5萬人參與的網絡投票顯示，「不會嘗試」比例略高於「會嘗試」。（微博）

網絡投票：「不會嘗試」比例略高於「會嘗試」

「人造肉月餅」上市的消息傳出後，內地網民亦各有意見。微博一項有5萬人參與的網絡投票顯示，約有34.5%的人表示「會嘗試」，較「不會嘗試」的35.3%略低，另有27.9%的人表示持觀望態度。

有網民表示，「人造肉月餅」其實與素雞、素鴨、豆乾等類似；有人認為，對於素食者來講有「營銷嫌疑」，畢竟仿葷製品或者大豆製品在淘寶有很多；亦有人指，技術成熟之前最好不要「勇爭先鋒」。