【大行報告】新地獲三行唱好　花旗稱股息率具吸引力

政府宣布會就空置稅刊憲，待立法會復會時進行首二讀。受到有關消息拖累，地產股今日表現平平，信和置業（0083）更逆市下跌。不過大行花旗並無唱淡地產股，更指出香港局勢轉趨緩和，樓市交投有復甦跡象，認為新鴻基地產（0016）可從中獲益，並且視新地為首選。

花旗進一步指出，在過去數年新地累積了龐大土地存備，又預料未來3年公司的租賃業務，年複合增長率為4.5%，可促使股息保持增長。該行又指出新地在2020年財年的股息率為4.5厘，對長期投資者來說是具有吸引力。

瑞信升新地目標價

另一大行亦唱好新地，指出政府未來會更專注於改善社會經濟問題，相信未來12個月或會加快轉換農地步伐，對新地潛在有利。

瑞信亦唱好新地，將目標價升至153.14元，維持予「優於大市」評級。

不過麥格理卻唱淡新地，將目標價由172.06元降至159.17元，維持予「跑贏大市」評級。

美銀美林﹕政府如收農地建公屋 符預期

另一方面，有政黨建議政府動用《收回土地條例》，向發展商收回農地以興建公屋。美銀美林指出有關建議方向與該行早前預期相符，認為將農地成功轉換，可以將發展商持有的農地價值盡早實現，這對發展商短期盈利屬正面。

該行又指出政府將已收回的農地興建公屋及資助出售房屋，對持有大量位於新界土地的發展商有不同影響。若政府將土地收回後興建公屋，長遠而言對發展商影響屬中性，因為公屋住戶並非發展商的潛在客戶群；若用作興建資助出售房屋，對持有大量新界土地的發展商而言屬負面。