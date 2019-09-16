一般年金只展示總回報　消委會批忽略時間因素

消委會檢視37個年金計劃，發現不同計劃在投保年齡、保費、年期及回報率等均存在明異差異，其中一般年金大多以保單期滿時的總回報來展示回報，被消委會形容是傾斜的回報率。

37個年金計劃中，有12個是「合資格延期年金」，25個為一般年金。投保「合資格延期年金」必須符合認證條件，而保證公司需披露內部回報率，並分開展示年金收入的保證金額及非保證金額，令投保人較易比較不同產品回報。不過消委會發現，一般年金多數以保單期滿時的總回報較總保費的百分比來展示回報，這樣未能反映完成供後相隔多久才開始領取年金。

消費者委員會總幹事黃鳳嫺(圖右)表示，年金產品需要披露更多資訊，清楚說明保證及非保證內部回報率。(鄺月婷攝) 考慮讓市民經網上銀行等查詢產品表現 消費者委員會總幹事黃鳳嫺表示，年金產品需要披露更多資訊，清楚說明保證及非保證內部回報率，回報的計算方法，提供便利方法讓消費者查詢其年金產品的表現等，這些絕對是消費者權益。過往有個案顯示，有市民購買年金產品後，需要向銀行客戶經理查詢才得悉產品表現，她批評這個做法未必理想，銀行可考慮讓市民經網上銀行查詢。 宣傳及社區關係小組主席陳錦榮補充道，若市民只用總保單回報來選擇年金產品，容易忽略時間值因素，例如有的年金產品頭段的保費較高，但尾段則較低，只參考總回報則是看了傾斜的回報率。

大部分延期年金保證回報跑輸通脹

在12個「合資格延期年金」計劃中，保證內部回報率的差異介乎0.01%至3.05%，主要因為不同計劃的累積期長短不一，惟大部分計劃的保證內部回報率皆低於通脹（過去10年平均通帳約為2%至4%）。黃鳳嫺指年金產品的總回報率是分為保證及非保證內部回報率，有的高風險產品的保證回報率是偏低，而非保證部分是偏高，如果市民買年金是為了抗通脹，便要留心保證及非保證內報回報率；另外部分年金是使用外幣來買賣，外幣兌換風險也會影響回報。

對於中銀香港（2388）旗下中銀人壽一款可扣稅的延期年金產品，疑因被用作避稅而遭到保監局叫停，中銀人壽其後把產品把回本時間延長至第8年。黃鳳嫺說保監局有公布延期年金產品的退稅安排，合資格人員要經當局審批才可退稅，就延期年金派發本金的相關問題，將留待保監局作回應。

建議投保前要考慮財政狀況等因素

此外，消委會稱，年金是長期的人壽保險產品，種類繁多而複雜，部分年金的保費繳付期長達十多年，若消費者選取了過份進取的計劃，最終提早退保或終止計劃，或會損失全部保費。例如：投保1年後退保，個別「合資格延期年金」計劃退保價值只佔已繳保費的14%；有6個一般年金計劃的退保價值更低至0%。

該會建議消費者在決定投保前，應先按年齡、財政狀況、負擔能力、家庭成員及退休生活規劃等因素，衡量供款能力及年期，審慎比較不同年金計劃，再挑選最合適產品。